Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

La cour d'appel a tranché. L'ancien Diable Rouge, Eddy Snelders, est condamné à cinq ans de prison, dont dix-huit mois ferme.

Le mois dernier, la cour d'appel d'Anvers s'est penchée sur le dossier d'Eddy Snelders. À l'époque, l'ancien footballeur et consultant avait confié qu'il était presque "soulagé" d'avoir été démasqué.

La cour d'appel confirme la condamnation d'Eddy Snelders

Le verdict vient de tomber et la justice confirme la sentence. Eddy Snelders écope de la même peine qu'en première instance, soit cinq ans de prison dont dix-huit mois ferme.

Pour rappel, l'été dernier, le tribunal d'Anvers l'avait reconnu coupable de plusieurs faits graves, notamment de voyeurisme, d'exhibitionisme, d'outrage public aux mœurs et d'attentats à la pudeur.

Son avocate voulait éviter la prison ferme

La défense espérait faire annuler la partie ferme de la peine. Selon son avocate, un séjour en prison risquait de briser le travail psychologique entamé. "L'envoyer derrière les barreaux serait la décision la plus irresponsable possible", plaidait-elle le mois dernier.



L'avocate s'est exprimée sur Radio 2. "Sa thérapie va être interrompue. J'espérais autre chose, mais c'est la cour qui décide", a-t-elle déclaré, très déçue par l'issue de l'affaire.