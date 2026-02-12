Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

"Les calculs sont vite faits", au Standard, obligé de battre l'Union Saint-Gilloise pour ne pas laisser le top 6 s'envoler, ce samedi soir. Une affiche pour laquelle Ibrahim Karamoko promet des Rouches au visage conquérant.

Après la victoire contre Anderlecht vint la défaite à Bruges pour le Standard, qui enchaîne avec un autre gros morceau et la réception de l'Union, ce samedi soir à Sclessin. Selon Ibrahim Karamoko, présent ce jeudi en conférence de presse, les Rouches montreront un visage revanchard et répondront aux arguments des champions en titre.

"On peut attendre un visage ultra combattif. On sera à la maison, on a perdu le dernier match contre Bruges, donc on peut s'attendre à un visage très combattif du Standard. Les supporters vont jouer ce rôle de 12e homme dont on aura fortement besoin. Je pense qu'avec ce mélange, ça va le faire."

Ce ne sont pas des matchs qui nous font peur"

"On a très à cœur de réagir après cette défaite à Bruges. On met tous les ingrédients cette semaine à l'entraînement pour pouvoir gagner ce match à la maison. Comme on l'a dit, il y a eu pas mal d'absents, ce qui a cassé la dynamique qu'on avait prise contre Anderlecht. Il y a des joueurs qui sont revenus et ça fait très plaisir."

"L'Union est une très bonne équipe, ils ne sont pas premiers pour rien. Ils ont énormément de qualités, mais ce ne sont pas des matchs qui nous font peur, mais qui nous donnent encore plus envie de gagner, d'autant plus à la maison. Jouer ce genre d'affiches motive directement."





Les calculs sont vite faits, au Standard

Une rencontre difficile, mais importante pour le Standard, qui doit éviter de laisser partir définitivement le train des six premières places. Mais Ibrahim Karamoko se veut confiant et sait que les Rouches sont capables de créer ce petit exploit, face à une équipe qui aura peut-être plus de mal à se gérer physiquement après sa demi-finale retour de Coupe de Belgique ce mercredi.

"C'est possible. Je pense que c'est une équipe qui sait gérer ce genre de situations, donc on va dans l'optique qu'ils seront à 100 %, et nous aussi. On est neuvièmes à trois points du top 6, les calculs sont vite faits. Tout le monde sait qu'on peut le faire et on en a conscience, donc on met tous les ingrédients pour atteindre cet objectif."