"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

En France, l'émoi est grand après la disparition de Jean-Louis Gasset. En avril dernier, il était encore sur le banc de Montpellier.

Tout le monde ou presque a pris la parole pour rendre hommage comme il se doit à ce grand monsieur qu'est Jean-Louis Gasset. Même Yoann Gourcuff, pourtant déconnecté de tout réseaux social, a utilisé le compte de son épouse pour écrire un texte rempli d'émotion.

Will Still n'a pas eu l'occasion de le connaître aussi intimement que Gourcuff lorsque ce dernier jouait à Bordeaux, mais l'a lui aussi croisé le long d'un terrain. Cela remonte à janvier dernier.

Un quiproquo qui tourne au carton rouge

En début d'année, les deux hommes avaient vu rouge simultanément pour une raison qui échappe encore aujourd'hui à tout le monde. La scène avait fait parler en Ligue 1.

🟥² | Will Still et Jean-Louis Gasset se sont unis contre l’arbitre après leur exclusion ! 🤣👀 #MHSCRCL pic.twitter.com/WbO7uhZ9Jy — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 31, 2025

Still et Gasset avaient montré à l'arbitre qu'il n'y avait aucune animosité entre eux en se faisant un câlin. Cela n'avait pas convaincu l'arbitre, qui les avait renvoyés en tribune après 25 minutes.





En repensant à ce souvenir ému de deux entraîneurs presque côte à côte à quelques mètres au-dessus de leur banc de touche, Will Still a décidé de poster cette photo en hommage à son confrère, accompagnée de cdtte légende : "À notre carton rouge lunaire". Jean-Louis Gasset en sourit sûrement encore de là où il est.