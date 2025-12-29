🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

Simon Adingra évolue désormais à Sunderland. Hier, il a enfin retrouvé le chemin des filets face à Leeds.

Si Noah Sadiki et Chemsdine Talbi n'étaient pas partis à la Coupe d'Afrique des Nations (repectivement avec la République Démocratique du Congo et le Maroc), la rencontre d'hier entre Sunderland et Leeds aurait fait se rencontrer un paquet de Belgicains. Plusieurs d'entre eux étaient tout de même de la partie.

Simon Adingra était toutefois le seul sur la pelouse. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise a joliment ouvert le score peu avant la demi-heure, profitant d'un véritable caviar de Granit Xhaka.

🤩 The pass. The finish.



Simon Adingra is off the mark in red and white! 👊🇨🇮 pic.twitter.com/JEwjsq5rao — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 28, 2025

Pas encore aussi prolifique qu'à l'Union

Un petit événement car l'Ivoirien n'avait plus marqué depuis le 30 décembre 2024 (c'était avec Brighton), il y a pratiquement un an. Un premier but pour les Black Cats qui lui fera un bien fou, le natif d'Abobo ayant perdu ayant perdu sa place de titulaire depuis l'automne.

Auteur de 15 buts et 14 assists toutes compétitions confondues lors de saison à l'Union, Simon Adingra est sorti soulagé à cinq minutes de la fin du temps régelmentaire, remplacé par un autre ancien de Pro League, Romain Munddle. L'ancien attaquant du Standard a inscrit cinq buts en Championship la saison dernière, il se remet à peine d'une blessure à l'ischio.





Dans le camp d'en face, Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc pendant tout le match. Notre compatriote est le quatrième choix de son entraîneur dans une défense à trois. Mené, Leeds a répondu au but d'Adingra en égalisant en seconde mi-temps via Dominic Calvert-Lewin (1-1, score final).