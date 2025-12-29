"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid
Photo: © photonews
Deviens fan de Real Madrid! 1584

Thibaut Courtois est plus que jamais un patron du Real Madrid. Il n'y a qu'à lire la presse espagnole pour se rendre compte de l'aura qui est la sienne.

Le Real Madrid terminera l'année 2025 sans aucun titre. Une donne bien inhabituelle pour les Merengues. Pourtant, Thibaut Courtois a encore fait des miracles entre les perches. Le quotidien espagnol Marca confirme que s'il y a un joueur qui n'a rien à se reprocher, c'est bien lui.

"Dans une période de transition, Courtois a endossé un rôle qui allait au-delà de la simple performance sportive", peut-on lire. "Il est celui qui prend ses responsabilités quand les circonstances incitent à se cacher, et qui prend la parole lorsque ses coéquipiers restent sans réponses".

"Il ne fait pas que stopper des ballons, il explique, protège et donne une voix à un vestiaire qui a traversé une saison instable et incertaine, comme après l'élimination contre Arsenal", poursuit Marca.

Más que un jugador

Le Diable Rouge a marqué les esprits : "Cela invite peut-être à réfléchir davantage sur le rôle du gardien. Dans un monde du football qui mesure presque toujours la réussite par les buts marqués, il reste difficile d'accepter que le joueur le plus déterminant puisse être dans les cages."


En 2025, Courtois a également porté pour la première fois le brassard de capitaine au Real Madrid. Il a également passé le cap des 300 matchs pour le club. "La saison du Real et le niveau de Courtois obligent à reconsidérer les choses. Car quand un gardien accumule une telle quantité d'interventions décisives et reste debout même lors de défaites collectives, cela ne concerne pas uniquement les performances. Cela montre que, même au cours d'une saison sans trophée, quelqu'un a su se soustraire aux caprices et à la pression qui accompagnent le rôle de gardien au Real Madrid dans de telles circonstances", conclut Marca.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Thibaut Courtois

Plus de news

On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

12:00
Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

11:40
🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

11:00
Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

11:00
Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

10:30
Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

10:00
"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

09:00
Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

08:30
Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

08:00
Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

07:40
Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

07:20
La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

07:00
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

28/12
Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

06:30
La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

23:00
Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

22:00
Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

22:30
"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

21:40
2
"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

21:20
La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

21:00
Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

20:40
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

19:00
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

18:00
De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

16:30
Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

17:00
1
La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

16:30
Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

16:00
Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

15:30
Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

14:40
Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

15:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 18
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 02/01 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 03/01 Valencia CF Valencia CF
Osasuna Osasuna 03/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Elche CF Elche CF 03/01 Villarreal Villarreal
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 03/01 FC Barcelone FC Barcelone
Séville Séville 04/01 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 04/01 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 04/01 Girona FC Girona FC
Alaves Alaves 04/01 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 04/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved