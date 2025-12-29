"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

Thibaut Courtois est plus que jamais un patron du Real Madrid. Il n'y a qu'à lire la presse espagnole pour se rendre compte de l'aura qui est la sienne.

Le Real Madrid terminera l'année 2025 sans aucun titre. Une donne bien inhabituelle pour les Merengues. Pourtant, Thibaut Courtois a encore fait des miracles entre les perches. Le quotidien espagnol Marca confirme que s'il y a un joueur qui n'a rien à se reprocher, c'est bien lui.

"Dans une période de transition, Courtois a endossé un rôle qui allait au-delà de la simple performance sportive", peut-on lire. "Il est celui qui prend ses responsabilités quand les circonstances incitent à se cacher, et qui prend la parole lorsque ses coéquipiers restent sans réponses".

"Il ne fait pas que stopper des ballons, il explique, protège et donne une voix à un vestiaire qui a traversé une saison instable et incertaine, comme après l'élimination contre Arsenal", poursuit Marca.

Más que un jugador

Le Diable Rouge a marqué les esprits : "Cela invite peut-être à réfléchir davantage sur le rôle du gardien. Dans un monde du football qui mesure presque toujours la réussite par les buts marqués, il reste difficile d'accepter que le joueur le plus déterminant puisse être dans les cages."



En 2025, Courtois a également porté pour la première fois le brassard de capitaine au Real Madrid. Il a également passé le cap des 300 matchs pour le club. "La saison du Real et le niveau de Courtois obligent à reconsidérer les choses. Car quand un gardien accumule une telle quantité d'interventions décisives et reste debout même lors de défaites collectives, cela ne concerne pas uniquement les performances. Cela montre que, même au cours d'une saison sans trophée, quelqu'un a su se soustraire aux caprices et à la pression qui accompagnent le rôle de gardien au Real Madrid dans de telles circonstances", conclut Marca.