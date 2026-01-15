Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

Roméo Lavia enchaîne les blessures depuis son arrivée à Chelsea. À six mois de la Coupe du Monde, le Diable Rouge manque de temps de jeu.

Arrivé à Chelsea à l'été 2023 pour plus de 60 millions d'euros, Roméo Lavia devait franchir un cap dans sa carrière. Mais depuis son transfert, le Diable Rouge enchaîne les coups durs. Les blessures se sont multipliées et l'ont empêché de s'installer.

En trois saisons, le milieu de terrain n'a disputé qu'une trentaine de matchs, pour une seule passe décisive. Cette saison, il n'a joué que sept rencontres. Trop peu pour un joueur de son talent.

Blessé depuis novembre

À ce rythme, Rudi Garcia ne devrait pas le prendre pour jouer la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Diables Rouges ne s'en cache pas, il ne connaît pas Lavia et sait qu'il est souvent blessé. Garcia veut de la régularité avant de pouvoir compter sur lui.

Son ancien entraîneur Enzo Maresca croyait beaucoup en lui. Le nouveau coach, Liam Rosenior, partage le même avis. Pour lui, Lavia est un joueur important pour l'avenir du club.



Rosenior l'a confirmé en conférence de presse. "Roméo est de retour à l'entraînement. Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais il est présent. C'est un joueur fantastique et nous ne voulons pas le surmener. Quand il reviendra, nous voulons qu'il soit vraiment de retour. Il n'y a pas de calendrier précis."