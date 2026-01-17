🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

Manchester United a remporté le derby mancunien contre son voisin cityzen (2-0). Avec une cleanhseet pour Senne Lammens.

Au match aller, Manchester City s'était imposé sur le score sans appel de 3-0, avec deux assists de Jeremy Doku. Tout Old Trafford attendait donc une revanche. Mais surtout, les Red Devils ont souhaité la bienvenue à Michael Carrick, dont le retour comme T1 jusqu'en fin de saison a été confirmé il y a quatre jours.

L'ancien milieu de terrain maison a sans surprise titularisé Senne Lammens entre les perches. Notre compatriote était encore trop fraîchement arrivé pour vivre le match aller dans la peau d'un titulaire.

Pour un premier derby, il a eu très peu de travail à effectuer. Manchester City, ou plutôt son fantôme, a livré une bien pâle prestation : sept tentatives sur l'ensemble de la rencontre, dont une seule cadrée pour mettre Lammens à contribution.

United se reprend

Rencontre sans histoire pour l'ancien gardien de l'Antwerp, qui a rassuré sa défense pour signer sa troisième cleansheet en 16 matchs pour United. Dans le camp d'en face, Jeremy Doku s'est montré particulièrement discret, ne réussissant que deux dribbles (sur quatre tentés), pour 15 ballons perdus. Il a également été victime d'un tacle particulièrement dangereux de Diogo Dalot, ce dernier s'en sortant avec une carte jaune.

Pas inquiété sur son terrain, Manchester United a pris confiance pour grandir dans la rencontre et finalement marquer deux buts dans la dernière demi-heure grâce à Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu. Le score aurait même pu être de 3-0, mais le VAR est venu contrarier Mason Mount dans le temps additionnel. Qu'importe : Manchester United s'impose dans le derby pour la première de Michael Carrick et retrouve le sourire après trois matchs sans victoire face à des équipes de bas de tableau.