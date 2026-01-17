Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

Domenico Tedesco vit des semaines fastes à Fenerbahçe. Et cela pourrait se poursuivre avec une arrivée retentissante.

Il y a une semaine, Domenico Tedesco a remporté le deuxième trophée de sa carrière d'entraîneur en soulevant la Supercoupe de Turquie grâce à la victoire 2-0 contre Galatasaray. Lors de ce triomphe face au grand rival stambouliote, c'est Matteo Guendouzi qui a ouvert le score.

L'international français venait à peine d'arriver. Son transfert en droite ligne de la Lazio avait coûté pas moins de 28 millions d'euros, le voilà déjà en partie rentabilisé. Gunedouzi pourrait désormais être rejoint par un ancien coéquipier en Equipe de France.

Un duo parisien au milieu ?

Sky Sport annonce ainsi depuis plusieurs jours que Fenerbahçe travaille à l'arrivée d'Ngolo Kanté. Le milieu de terrain de 34 ans évolue à Al-Ittihad depuis juillet 2023, il arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison.

Le plan était initialement de pouvoir le récupérer gratuitement, mais Al-Ittihad ne serait pas enclin à faire un geste. Les Turcs négocient donc une indemnité de départ pour éviter de voir d'autres clubs passer à l'action une fois Kante libre.



Recruter l'ancien de Leicester et de Chelsea serait un fameux renfort pour Domenico Tedesco. Malgré son départ en Arabie Saoudite, N'golo Kanté a toujours montré qu'il restait fit, se faisant par exemple appeler par Didier Deschamps chez les Bleus jusqu'en novembre dernier.