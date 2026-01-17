Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

Le Bayern Munich s'est largement imposé à Leipzig malgré un début de rencontre compliqué et franchit déjà la barre des 50 points en 18 journées de Bundesliga. Les Bavarois comptent désormais onze longueurs d'avance sur Dortmund.

Auteur de la Bundesliga.">meilleure première partie de saison de l'histoire de la Bundesliga et mis en confiance par une victoire 8-1 face à Wolfsburg, le Bayern Munich disputait, sur le papier, l'un des matchs les plus difficiles de sa saison à Leipzig.

Véritable concurrent au titre depuis quelques saisons, le club Red Bull a bien mieux entamé la rencontre que les Bavarois et a pris les commandes en première période, via Romulo Cardoso. Il s'agissait d'ailleurs du seul but du premier acte.

Le Bayern met 5 buts à Leipzig en 45 minutes

Mais en deuxième mi-temps, le Bayern a passé la deuxième, et même la troisième vitesse, et a rapidement renversé la partie. Serge Gnabry a égalisé, avant que Harry Kane ne donne l'avantage au Rekordmeister à la 67e minute.

En fin de rencontre, le Bayern a accéléré le rythme, aidé par une défense de Leipzig qui laissait des espaces pour tenter d'égaliser. En dix minutes, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic et Michael Olise, qui s'est offert un triplé de passes décisives, ont alourdi la marque.



Victoire 1-5 du Bayern, qui compte onze longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund et franchit déjà la barre des 50 points en Bundesliga. Leipzig est dépassé par Hoffenheim, qui se glisse à la troisième place.