🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

Lors du derby de Manchester, Jeremy Doku a été victime d'une violente semelle de Diogo Dalot, qui n'a écopé que d'un simple carton jaune. Une frayeur immense pour le Diable Rouge et pour les Cityzens.

Le derby de Manchester a tourné à l’avantage de United ce samedi, avec une victoire 2-0 face à City à Old Trafford. Senne Lammens a ainsi conservé ses cages inviolées, tandis que Jeremy Doku n’a pas réussi à faire la différence.

Le Diable Rouge n’a cette fois pas été l’élément déclencheur pour les Cityzens, qui étaient déjà soulagés de le voir encore sur la pelouse après seulement dix petites minutes de jeu.

Jeremy Doku a en effet été victime d’un violent tacle de Diogo Dalot, qui s’en est sorti, de manière assez incompréhensible, avec un simple carton jaune. Tous les consultants de Sky Sports ont partagé le même avis.

Jeremy Doku victime d'un violent tacle puni d'une carte jaune

"Dalot touche pratiquement son genou", s’est exclamé Micah Richards, tandis que l’ancien arbitre Max Dean a abondé dans son sens. "C’est sans doute le carton rouge le plus évident depuis longtemps. Que faut-il de plus ? Ses crampons sont juste au-dessus du genou. C’est clairement un carton rouge. La faute est haute et près du genou. Rouge, sans aucun doute."

Passé par Chelsea et Liverpool, l’ancien attaquant Daniel Sturridge a confirmé l’avis général. "Ce n’était pas un geste sournois. C’est un coup de genou, comme cela arrive parfois en boxe. C’est un carton rouge, sans hésitation. Si j’avais été Doku, je serais resté au sol un peu plus longtemps", a-t-il conclu. Il n’en fut rien, et Manchester United a pu en profiter pour s’imposer face à City.



