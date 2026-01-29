C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

Photo: © photonews

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations continue de faire des vagues. Ce qui avait commencé comme un affrontement sportif entre le Maroc et le Sénégal s'est soldé par de lourdes sanctions, suite aux troubles, aux manifestations et aux comportements anti-sportifs.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal devait être un véritable feu d’artifice et une vitrine pour le football africain. Il n’en fut rien, malgré le fait que l’on parle encore de cette rencontre deux semaines après son coup de sifflet final.

Sportivement, la finale fut riche en rebondissements. Le Sénégal s’est d’abord vu refuser un penalty, puis le Maroc en a obtenu un dans la foulée. Les Lions de la Teranga ont alors décidé de quitter le terrain, contestant la décision arbitrale.

Sous l’impulsion de Sadio Mané, les Sénégalais sont revenus sur le terrain et ont vu Brahim Diaz manquer sa panenka, alors que des heurts avaient eu lieu dans les tribunes quelques minutes auparavant. Finalement, le Maroc a perdu la finale de sa propre CAN en prolongations.

Le Maroc et le Sénégal sanctionnés après la finale de la CAN

Les deux équipes étaient passibles de sanctions, qui sont tombées en cette fin de mois de janvier. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a été condamné à une amende de 100.000 € et à cinq matchs de suspension pour avoir ordonné à ses joueurs de rentrer aux vestiaires. La fédération sénégalaise, quant à elle, devra verser 615.000 € suite à la grève de ses joueurs.


Le Maroc doit également verser des réparations, environ 315.000 €, pour le comportement anti-sportif de ses joueurs et des ramasseurs de balle pendant le match. Achraf Hakimi et Ismaël Saibari ont écopé respectivement de deux et trois matchs de suspension pour avoir jugé bon de cacher la serviette du gardien Édouard Mendy.

