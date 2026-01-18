🎥 Scandale et chaos à Rabat : le Sénégal bat le Maroc en finale de la CAN

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Sénégal a battu le Maroc 1-0 en finale de la CAN à Rabat. Une finale très tendue et marqué par des grosses erreurs de l'arbitrage.

Le Sénégal a remporté la CAN au terme d'une finale irrespirable face au Maroc, ce dimanche soir à Rabat. Une victoire 1-0 dans un climat électrique, marqué par la tension, la nervosité et des décisions arbitrales très contestées.

La première période a été intense et équilibrée. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, sans se livrer. Le Maroc a pu compter sur un grand Yassine Bono, auteur de plusieurs arrêts décisifs qui ont maintenu les siens en vie.

Après la pause, le Maroc a pris l'initiative et s'est montré plus dangereux. Ayoub El Kaabi a manqué une énorme occasion en face-à-face avec Édouard Mendy. Plus les minutes passaient, plus la pression montait et la peur de perdre se lisait sur tous les visages.

Très très mauvais arbitrage

Le chaos s'est installé dans le temps additionnel. Un but du Sénégal a été refusé sans que l'arbitre ne consulte la VAR. Quelques instants plus tard, un penalty a été accordé au Maroc après intervention de la VAR, provoquant des débordements en tribunes et une interruption du match. Brahim Diaz a manqué sa panenka, stoppée sans difficulté par Mendy.

En prolongation, le Sénégal a fini par faire la différence. À la 94e minute, Pape Gueye a envoyé une frappe du gauche en pleine lucarne, offrant le trophée aux Lions de la Teranga.

