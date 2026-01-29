L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

Ceux qui pensaient que l'eldorado saoudien allait inexorablement disparaître, comme avait pu le faire le chinois, en seront pour leurs frais. Le PIF (fonds public d'investissement) saoudien veut s'offrir... le Ballon d'Or.

L'Arabie Saoudite va-t-elle frapper son plus grand coup depuis la signature de Cristiano Ronaldo ? Il semblerait en tout cas que les investisseurs saoudiens seraient prêts à inonder une nouvelle fois le marché mondial après la Coupe du Monde 2026, en prévision notamment du tournoi que le royaume accueillera en 2034.

Selon Sky Sports, le PIF, fonds d'investissement saoudien, voudrait en effet effectuer une offre absolument démentielle pour convaincre... Ousmane Dembélé (28 ans) de signer en Saudi League. Le Ballon d'Or 2024 aurait en effet des demandes salariales que le PSG ne souhaiterait pas rencontrer. Il souhaiterait toucher... 60 millions annuels, contre 30 actuellement.

Ousmane Dembélé en Arabie Saoudite après le Mondial ?

Une offre qui ne pourra pas être surpassée par Paris, où Dembélé est encore sous contrat jusqu'en 2028. Le Français deviendrait la tête de gondole de la ligue saoudienne, qui s'offrirait un nouveau Ballon d'Or après les signatures de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Ces derniers, ainsi que de nombreuses stars arrivées en Arabie Saoudite ces dernières années, pourraient ne pas y faire de vieux os - pour des raisons contractuelles mais aussi, dans le cas de CR7 par exemple, parce que leur carrière approche de son terme. Or, le royaume wahabbite compte bien rester en haut de l'affiche quelques années avec en point d'orgue la Coupe du Monde 2034.



Sky Sports précise que le joueur et son entourage ne sont pas pressés et prendraient une décision après la Coupe du Monde. Mais si une telle offre arrive bel et bien sur la table du PSG et d'Ousmane Dembélé, elle sera difficile à refuser... et pourrait lancer une nouvelle vague de transferts vers la Saudi Pro League.