Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

Après quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues, l'AS Monaco a renoué avec le succès ce samedi soir face au Stade Rennais. Une large victoire qui permet aux Monégasques de Sébastien Pocognoli de retrouver de la confiance.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions après avoir terminé à la 21e place de la phase de ligue, l’AS Monaco traverse pourtant une saison délicate en Ligue 1.

Incapables de s’imposer lors de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, les Monégasques de Sébastien Pocognoli ne pointaient qu’à la 10e place avant la réception du Stade Rennais, ce samedi soir.

Alors que son poste d’entraîneur semblait de plus en plus menacé sur le Rocher, Pocognoli a peut-être regagné un peu de crédit ce week-end : ses joueurs se sont largement imposés 4-0 face aux Rennais.

Avec un but de Stanis Idumbo, Monaco retrouve le succès avec la manière

Ansu Fati a ouvert le score en première période, avant que Maghnes Akliouche ne double la mise, puis que Mamadou Coulibaly ne fasse le break à l’heure de jeu. En fin de rencontre, un Belge a alourdi la marque : Stanis Idumbo, auteur de son premier but sous les couleurs de l'ASM pour sceller le score à 4-0.

Monté au jeu huit minutes plus tôt, le médian offensif de 20 ans peine à obtenir du temps de jeu ; cette réalisation devrait donc lui faire du bien. Sur le banc monégasque figurait également un autre jeune Belge, Samuel Nibombe (18 ans).



