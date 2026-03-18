Rudi Garcia sera sur les plateaux de télévision... français durant la 30e journée de Jupiler Pro League

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Ne cherchez pas Rudi Garcia dans l'un des stades de Jupiler Pro League le week-end prochain durant la dernière journée de championnat. Il sera l'invité du Club Ligue 1 +.

C'est un détail que certains n'ont pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux. Dimanche prochain, alors que les clubs de D1A disputeront tous en même temps la 30e journée de Jupiler Pro League qui doit décider du dernier ticket pour les Playoffs, Rudi Garcia ne sera pas présent dans l'un des stades de notre championnat.

Garcia sera en effet l'invité exceptionnel du Club Ligue 1 +, dans la foulée du choc du dimanche entre l'Olympique de Marseille et le LOSC (17h15). Deux équipes qu'il connaît naturellement très bien pour les avoir entraînées. 

Naturellement, Garcia n'a pas vraiment "besoin" de superviser ses joueurs dimanche prochain : deux jours plus tôt, il aura dévoilé sa sélection pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique. Une sélection qu'il commentera certainement pour nos voisins français.

Matias Fernandez-Pardo sera-t-il repris ? 

L'une des questions que le plateau de Ligue 1 + se pose concerne Matias Fernandez-Pardo : l'ailier du LOSC sera-t-il repris par Rudi Garcia ? Après avoir tourné autour de la sélection espagnole, l'ancien gantois a décliné une sélection avec les U21 de la Roja, signe qu'il pourrait avoir fait volte-face.

"Je pense que le coach Garcia apprécie ce type de profils", estime le champion du monde 2018 Adil Rami, présent en plateau le week-end passé au moment d'évoquer le sujet. "La vitesse, les transitions rapides, ce sont des qualités qui pourraient beaucoup l'intéresser, oui".

Selon nos informations, Fernandez-Pardo figurerait en tout cas bel et bien dans la présélection de Rudi Garcia pour la trêve internationale à venir et pourrait donc, après Diego Moreira, être le prochain binational convaincu par le projet de Vincent Mannaert. Reste à savoir s'il fera partie du groupe annoncé vendredi à Tubize. 

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