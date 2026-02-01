Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nouveau faux pas du Bayern contre Hambourg, suivi d'une sortie virulente de Vincent Kompany contre l'arbitrage.

Le Bayern Munich patine avec un maigre 1 sur 6 après son match nul face à Hambourg. Le "Rekordmeister" a laissé filer son avantage et a été rejoint au score par l'ancien joueur de Westerlo, Luka Vuskovic.

Mais ce qui a le plus marqué, c'était l'attitude de Vincent Kompany sur le banc. L'entraîneur belge s'est montré très énervé contre l'arbitrage et ne l'a pas caché.

Kompany s'en prend aux arbitres comme jamais

"Quand on ajoute seize minutes de temps additionnel au total, ça en dit beaucoup sur ce qui s'est passé pendant le match. Depuis mon arrivée ici, je ne me suis jamais exprimé sur l'arbitrage, mais avec un tel arrêt de jeu, on sait que les 22 joueurs n'ont pas été les seuls à décider du sort de la rencontre. D'autres ont influencé le cours du match", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports Germany.

Une réaction inhabituelle de Kompany, qui évite normalement ce sujet. "C'est vrai, j'étais émotif. C'est parce que des phases de jeu claires et simples ont été rendues inutilement compliquées."

Lire aussi… "Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich
"J'ai souvent lutté contre la relégation dans le passé et je sais comment se passent ce genre de matchs. Les gars ont enchaîné sept rencontres en vingt jours. Aujourd'hui, nous faisons match nul, nous n'avons pas perdu, mais c'est dommage", a conclu le coach du Bayern.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Hambourg
Vincent Kompany

Plus de news

"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

12:00
Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

15:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

15:25
Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

15:25
Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

15:00
L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

14:30
📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

13:40
1
"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

14:00
Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

13:18
Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

13:19
3
Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

12:20
"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

12:40
Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs" Réaction

Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs"

11:30
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

11:00
2
📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

10:30
Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

10:00
Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

09:30
Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

09:01
Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

08:40
Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

08:20
Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40
Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

08:00
Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

07:00
Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

22:45
Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

22:20
Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

23:00
1
Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

22:20
Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

22:00
Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

21:40
Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

21:20
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

20:00
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 20
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 1-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Werder Brême Werder Brême 1-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Hambourg Hambourg 2-2 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15:30 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved