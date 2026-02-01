Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

Nouveau faux pas du Bayern contre Hambourg, suivi d'une sortie virulente de Vincent Kompany contre l'arbitrage.

Le Bayern Munich patine avec un maigre 1 sur 6 après son match nul face à Hambourg. Le "Rekordmeister" a laissé filer son avantage et a été rejoint au score par l'ancien joueur de Westerlo, Luka Vuskovic.

Mais ce qui a le plus marqué, c'était l'attitude de Vincent Kompany sur le banc. L'entraîneur belge s'est montré très énervé contre l'arbitrage et ne l'a pas caché.

Kompany s'en prend aux arbitres comme jamais

"Quand on ajoute seize minutes de temps additionnel au total, ça en dit beaucoup sur ce qui s'est passé pendant le match. Depuis mon arrivée ici, je ne me suis jamais exprimé sur l'arbitrage, mais avec un tel arrêt de jeu, on sait que les 22 joueurs n'ont pas été les seuls à décider du sort de la rencontre. D'autres ont influencé le cours du match", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports Germany.

Une réaction inhabituelle de Kompany, qui évite normalement ce sujet. "C'est vrai, j'étais émotif. C'est parce que des phases de jeu claires et simples ont été rendues inutilement compliquées."

"J'ai souvent lutté contre la relégation dans le passé et je sais comment se passent ce genre de matchs. Les gars ont enchaîné sept rencontres en vingt jours. Aujourd'hui, nous faisons match nul, nous n'avons pas perdu, mais c'est dommage", a conclu le coach du Bayern.