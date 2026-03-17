Quel gardien au Bayern en Ligue des Champions ? Vincent Kompany a tenté une ultime solution, en vain

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C'est l'hécatombe au Bayern Munich : les quatre premiers gardiens sont blessés. Jonas Urbig a repris l'entraînement ce lundi après sa commotion, mais il ne semblait pas en mesure de tenir son rang.

Après avoir écrasé l'Atalanta Bergame au match aller (1-6), Vincent Kompany fait face à un casse-tête inattendu avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions.

En effet, les quatre premiers gardiens du Bayern Munich sont blessés ! Manuel Neuer souffre du mollet, Sven Ulreich est victime d'une blessure musculaire, Jonas Urbig a subi une commotion et Leon Klanc est également indisponible.

Cela aurait donc pu être la chance de Daniel Peretz, suivi par Anderlecht l'été dernier, mais il a été prêté à Southampton au mois de janvier.

Le Bayern a tenté une dernière solution, qui ne semble pas fonctionner

C'est donc le portier des U19, Leonard Prescott, âgé de 16 ans seulement, qui est pressenti pour commencer la rencontre face à l'Atalanta. Le Bayern a tout de même tenté le tout pour le tout, en essayant de réhabiliter Jonas Urbig dans les plus brefs délais.

Lire aussi… Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"
L'Allemand a pris part à l'entraînement de ce lundi, mais selon BILD, il a rapidement montré des signes clairs qu'il ne serait pas en mesure de tenir son rang. C'est donc bien le tout jeune Prescott qui devrait être choisi par Vincent Kompany et qui devra vivre le rêve éveillé de découvrir la Ligue des Champions à seulement 16 ans.

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