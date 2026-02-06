Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

Alors que l'Atlético de Madrid affrontera le Club de Bruges en barrages de la Ligue des champions, les Colchoneros auraient coché le nom de Joël Ordonez en vue du mercato estival. Réel intérêt ou simple tentative de déstabilisation ?

Les 18 (en Belgique) et 24 (en Espagne) février, le Club de Bruges et l'Atlético de Madrid s'affronteront pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Malgré des offres pharamineuses en fin de mercato, les Blauw & Zwart ont réussi à conserver leurs cadres que sont Joël Ordonez, Raphael Onyedika et Christos Tzolis, et peuvent donc entrevoir un exploit face aux Colchoneros.

Bruges veut donc jouer sa saison jusqu'au bout et espère récupérer le sacre au nez et à la barbe de l'Union, mais se doute déjà qu'il sera cette fois impossible de retenir certains titulaires en fin de saison.

Adversaire de Bruges en Ligue des Champions, l'Atletico de Madrid cible Joël Ordonez

Joël Ordonez, notamment, vit plus que probablement ses derniers mois au Jan Breydelstadion, le Club de Bruges ayant écarté une offre de Crystal Palace évaluée à 40 M€ cet hiver.



Les prétendants se bousculent pour le défenseur équatorien, et ce serait désormais... l'Atlético de Madrid qui aurait coché son nom en vue du mercato estival, selon les informations du média espagnol Fichajes. Réel intérêt ou tentative de déstabilisation ? L'avenir nous dira si les Colchoneros passeront réellement à l'attaque pour le recruter.