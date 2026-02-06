Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

Ce n'est pas un secret : Ajay Mitchell, le Belge qui joue en NBA pour le Thunder d'Oklahoma City, est un fan de football. Il s'est exprimé sur son amour pour le Standard et le RFC Liège.

La RTBF a passé trois jours aux côtés de la star belge de basketball. Dans le reportage du média public, nous pouvons suivre les coulisses de la vie du joueur de NBA né à Ans.

Le sujet du ballon rond est évidemment venu sur la table. Ajay Mitchell suit comme il peut le football belge, mais surtout le Standard de Liège et le RFC Liège, deux clubs rivaux historiques.

"Évidemment, il faut suivre le Standard. Je suis Rouche", a-t-il répondu quand il lui a été demandé s’il suivait le sport belge. Son ami d’enfance, Gilles Vrancken, a réagi en disant : "C’est un hooligan, lui, pour le Standard."

Ajay Mitchell aussi supporter du RFC Liège

Fabienne Wagemans, sa mère, a ensuite évoqué les Sang et Marine. Ce à quoi Ajay Mitchell a ajouté : "Et le RFC Liège aussi parce que ça vient de ma famille. C’est dur parce que tu n’es pas censé supporter les deux, mais j’essaye."



Et s’il y a un match de Coupe entre le Standard et le RFC Liège, que choisirait-il ? "Je ne regarderais pas (sourire)."