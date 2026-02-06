Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 609

C'est officiel, Serge Gnabry a prolongé son contrat au Bayern Munich jusqu'en juin 2028. Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany et les Bavarois.

Le précédent contrat de l'Allemand s'étendait jusqu'à cet été. Le Bayern se devait de le prolonger pour éviter un éventuel départ libre du joueur lié au club depuis juillet 2017. 

Le natif de Stuttgart est évidemment ravi de sa prolongation : "Je suis très heureux de pouvoir jouer encore plusieurs années pour le Bayern. Les discussions ont toujours été positives.

Quand j’ai commencé au Bayern, je n’aurais jamais pensé être ici depuis dix ans à la fin de ce contrat. Mon objectif est de continuer sur cette lancée. Nous formons une véritable unité et pouvons accomplir de grandes choses."

Un choix encouragé par son épanouissement en terre bavaroise : "Les raisons de cette prolongation sont l’équipe, les entraîneurs, tout le club, les supporters, la ville et l’environnement. Je me sens vraiment chez moi au Bayern."

Les mots du directeur général des sports


Max Eberl, le directeur général des sports, s'est aussi exprimé sur la prolongation de l'ailier : "Serge Gnabry a grandi au Bayern et est l’un des piliers absolus de cette équipe. Il est extrêmement important, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Il a tout gagné avec ce club et en veut encore. Cela fait de lui un modèle. Il incarne le Bayern."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Serge Gnabry

Plus de news

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

15:20
Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

14:57
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

14:39
OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

14:39
Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

14:00
Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

13:30
Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

13:00
Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

12:40
Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

12:20
Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

11:30
🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

12:00
"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

11:00
"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

10:30
Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

10:00
Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

09:30
Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

09:00
Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

08:20
Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

08:40
Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

08:00
Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

07:20
2
Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

07:40
Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

07:00
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

06:30
Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
3
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 21
Union Berlin Union Berlin 20:30 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 07/02 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 07/02 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 07/02 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 07/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Wolfsburg Wolfsburg 07/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 07/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 08/02 RB Leipzig RB Leipzig
Bayern Munich Bayern Munich 08/02 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved