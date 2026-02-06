Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

C'est officiel, Serge Gnabry a prolongé son contrat au Bayern Munich jusqu'en juin 2028. Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany et les Bavarois.

Le précédent contrat de l'Allemand s'étendait jusqu'à cet été. Le Bayern se devait de le prolonger pour éviter un éventuel départ libre du joueur lié au club depuis juillet 2017.

Le natif de Stuttgart est évidemment ravi de sa prolongation : "Je suis très heureux de pouvoir jouer encore plusieurs années pour le Bayern. Les discussions ont toujours été positives.

Quand j’ai commencé au Bayern, je n’aurais jamais pensé être ici depuis dix ans à la fin de ce contrat. Mon objectif est de continuer sur cette lancée. Nous formons une véritable unité et pouvons accomplir de grandes choses."

Un choix encouragé par son épanouissement en terre bavaroise : "Les raisons de cette prolongation sont l’équipe, les entraîneurs, tout le club, les supporters, la ville et l’environnement. Je me sens vraiment chez moi au Bayern."

Les mots du directeur général des sports



Max Eberl, le directeur général des sports, s'est aussi exprimé sur la prolongation de l'ailier : "Serge Gnabry a grandi au Bayern et est l’un des piliers absolus de cette équipe. Il est extrêmement important, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Il a tout gagné avec ce club et en veut encore. Cela fait de lui un modèle. Il incarne le Bayern."