Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'est inclinée face à Strasbourg (3-1) ce jeudi soir en 1/8e de finale de la Coupe de France. L'entraîneur belge a malgré tout ressorti un point positif de cette rencontre : la performance de l'ancien unioniste et nouveau venu Simon Adingra.

Avec cette défaite, les Monégasques sont donc éliminés de la Coupe de France. Un mauvais point pour l'AS Monaco, qui espérait évidemment aller plus loin dans la compétition.

Alors que le score était de 1-0 en faveur de Strasbourg, Sébastien Pocognoli a fait entrer au jeu la nouvelle recrue hivernale Simon Adingra après la mi-temps. L'ancien unioniste a remplacé Aleksandr Golovin.

L'Ivoirien n'a malheureusement pour lui et son équipe pas pu éviter la défaite. Il s'est cependant montré au niveau, ce que l'entraîneur belge n'a pas hésité à mentionner en conférence de presse. 

Sébastien Pocognoli ravi de la performance de Simon Adingra

"C’est clairement l’une des satisfactions de la soirée. Il a fait une bonne entrée alors qu’il ne s’était entraîné qu’une seule fois", a pointé Sébastien Pocognoli selon Ouest France. Le joueur est arrivé en terre monégasque ce lundi, dans les toutes dernières heures du mercato.

Lire aussi… Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment
"Il y a donc encore forcément des automatismes à travailler, mais il a pris des initiatives, montré du cran, ainsi que ses qualités techniques, ce qui est quelque chose de très positif", a conclu le coach de l'AS Monaco.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de France
Coupe de France Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Monaco
Strasbourg
Sébastien Pocognoli
Simon Adingra

Plus de news

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

15:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

14:39
Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

14:57
OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

14:39
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

14:20
Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

10:00
Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

13:30
Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

13:00
Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

12:40
Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

12:20
🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

12:00
Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

11:30
"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

11:00
"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

10:30
Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

09:30
Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

09:00
Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

08:40
Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

08:20
Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

08:00
Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

07:20
2
Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

07:40
Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

07:00
Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

06:30
Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
3
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved