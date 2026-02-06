Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'est inclinée face à Strasbourg (3-1) ce jeudi soir en 1/8e de finale de la Coupe de France. L'entraîneur belge a malgré tout ressorti un point positif de cette rencontre : la performance de l'ancien unioniste et nouveau venu Simon Adingra.

Avec cette défaite, les Monégasques sont donc éliminés de la Coupe de France. Un mauvais point pour l'AS Monaco, qui espérait évidemment aller plus loin dans la compétition.

Alors que le score était de 1-0 en faveur de Strasbourg, Sébastien Pocognoli a fait entrer au jeu la nouvelle recrue hivernale Simon Adingra après la mi-temps. L'ancien unioniste a remplacé Aleksandr Golovin.

L'Ivoirien n'a malheureusement pour lui et son équipe pas pu éviter la défaite. Il s'est cependant montré au niveau, ce que l'entraîneur belge n'a pas hésité à mentionner en conférence de presse.

Sébastien Pocognoli ravi de la performance de Simon Adingra

"C’est clairement l’une des satisfactions de la soirée. Il a fait une bonne entrée alors qu’il ne s’était entraîné qu’une seule fois", a pointé Sébastien Pocognoli selon Ouest France. Le joueur est arrivé en terre monégasque ce lundi, dans les toutes dernières heures du mercato.

Lire aussi… Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment›

"Il y a donc encore forcément des automatismes à travailler, mais il a pris des initiatives, montré du cran, ainsi que ses qualités techniques, ce qui est quelque chose de très positif", a conclu le coach de l'AS Monaco.