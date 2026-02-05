Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Le comeback de Paul Pogba dans le monde du football professionnel après sa suspension ne se passe pas comme prévu. Le Français ne jouera même pas la Ligue des Champions lors du tour suivant.

Son retour sur les terrains était très attendu et le terme "Pogback" avait même été créé spécialement pour l'occasion. Mieux : après sa signature à l'AS Monaco l'année passée, Paul Pogba avait été récompensé en décembre dernier du trophée un peu creux de "Comeback de l'année" lors des DAZN Awards, à Dubaï.

On ne peut pourtant pas dire que son comeback soit une réussite. Après plusieurs années de suspension pour dopage, Paul Pogba est totalement hors-forme, cumulant trois apparitions cette saison pour un total d'une demi-heure de jeu seulement.

Pogba out, Faes bel et bien présent

Blessé au mollet, Pogba n'est pas disponible pour Sébastien Pocognoli, qui ne croit visiblement plus en son champion du monde 2018. Ainsi, RMC Sport nous apprend que Paul Pogba ne fera même pas partie du groupe de Monaco pour les barrages de la Champions League.

Le Français a été écarté du groupe européen, tout comme Minamino et Salisu dont on sait déjà qu'ils seront absents jusqu'en fin de saison. Visiblement, le retour de Pogba sur les terrains n'est pas pour tout de suite.



Wout Faes, par contre, fait bel et bien partie des joueurs sélectionnés par Pocognoli pour ce barrage qui opposera Monaco au PSG, les 17 et 25 février prochains. Un signal positif concernant le retour rapide du Diable Rouge sur les terrains.