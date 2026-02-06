Interview Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges
Photo: © photonews
Marco Ilaimaharitra est incertain pour le déplacement du Standard au Club de Bruges, ce dimanche. Ibrahim Karamoko étant suspendu et Casper Nielsen blessé, voilà Vincent Euvrard face à un puzzle difficile à recomposer.

Reboosté sur le plan mental par sa victoire dans le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, le Standard poursuit sa série de grosses affiches et se déplacera au Club de Bruges, ce dimanche. Avant cette rencontre, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie et a donné des nouvelles de son groupe, ce vendredi en conférence de presse.

"Matthieu Epolo, Casper Nielsen sont encore absents pour des semaines. Il y a une incertitude concernant Marco Ilaimaharitra, qui est sorti contre Anderlecht avec une sorte de contracture. Ce sera tout juste pour le week-end, mais ce ne sera pas plus long. Boli Bolingoli a fait toute la semaine avec le groupe et sera disponible, tandis que Mohamed El Hankouri sera de retour la semaine prochaine."

Un casse-tête au milieu de terrain pour Vincent Euvrard

Une nouvelle absence au milieu de terrain, donc, où Nielsen est blessé et Karamoko suspendu. "Ce sera un puzzle sans Casper, Ibra et peut-être Marco. On doit se demander si on prend le risque en fonction des matchs importants qu'il reste. On reste prudents, il y a toujours un risque d'aggraver les choses en cas de blessure musculaire."

Au rayon des bonnes nouvelles, par contre, Marlon Fossey et Josué Homawoo n'ont pas rechuté lors du Clasico et peuvent donc enchaîner. "Marlon et Josué ont bien digéré le match. On est restés dans la sécurité avec Marlon en le sortant à la mi-temps, on a bien fait. Josué, quant à lui, était absent depuis moins longtemps."

Sa sanction a beaucoup pesé sur lui-même, il a perdu du rythme"

Lire aussi… Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"

Vincent Euvrard pourra aussi compter sur le retour de Timothé Nkada, qui a manqué les trois derniers matchs pour cause de suspension. Son profil d'attaquant prenant la profondeur pourrait convenir au Standard en déplacement à Bruges, mais le Français a aussi perdu du rythme pendant cette pause et aura besoin d'en retrouver.

"Je l'ai trouvé impliqué à l'entraînement. Il a joué en amical avec les U23 pour reprendre du rythme de match. Il s'est entraîné, il a fait de l'extra physiquement, mais c'est difficile de simuler l'intensité d'un match de Pro League. Son avantage est que c'est un attaquant, et que tu les changes plus généralement."

"Il peut faire 30, 60 minutes et grandir progressivement. Sa sanction a pesé beaucoup pour lui-même, car il a perdu du rythme pendant un mois. Son retour offre des options, et c'est à ça qu'on veut arriver. Un noyau complet donne un meilleur niveau à l'entraînement et plus de qualités de changements qui sont importantes dans un match."

Comment le Standard peut-il espérer battre le Club de Bruges ?

Avant ce déplacement au Club de Bruges, le Standard a en tout cas pu travailler plus sereinement après sa victoire contre Anderlecht, même si le mal n'a pas encore été réparé dans la course au top 6. "Ça ne change pas grand-chose de s'y remettre après une victoire ou une défaite, même si c'est toujours mieux le lendemain d'un match gagné. Après 24 heures, tu dois arriver au même niveau de concentration après avoir gagné ou perdu pour le prochain match."

Il a ensuite analysé ce déplacement au Jan Breydelstadion, qui sera évidemment difficile pour les Rouches. "En termes de qualité intrinsèque, quand tu regardes les individualités et le niveau qu'ils atteignent en Ligue des Champions, le Club de Bruges est la meilleure équipe du championnat. Leurs seules défaites à domicile sont survenues après un match en semaine, ce qui n'a pas été le cas cette semaine. Cela rend le défi encore plus grand."

"On devra mettre une grande force collective face à leurs individualités, celle qu'on a retrouvée contre Anderlecht, sans le 12e homme, qui était le 12e, le 13e et le 14e en même temps. Maintenant, il faut le faire en déplacement. Être solide défensivement, avec de la rigueur, puis être courageux sans et avec ballon pour les mettre aussi sous pression et ne pas seulement la subir, car ils ont la qualité pour nous bouger de gauche à droite. Il n'y a donc pas que la défense, mais aussi essayer de les bouger et de leur enlever de la possession et construire nos actions", a conclu Vincent Euvrard.


