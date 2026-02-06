Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Qualifiés pour les 1/8es de finale de la Youth League, les U19 du Club de Bruges connaissent désormais leur adversaire. Les Blauw en Zwart ont hérité du MŠK Žilina.

Le Club de Bruges recevait l’AS Monaco la semaine dernière en seizièmes de finale de la Youth League. Après à peine une demi-heure de jeu, les jeunes Blauw en Zwart étaient menés 0-2, mais ils ont finalement réussi à renverser la situation.

Au final, le Club de Bruges s’est imposé 3-2 et a ainsi validé son billet pour les huitièmes de finale de la Youth League. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et les Brugeois connaissent désormais non seulement leur adversaire, mais aussi leur potentiel parcours en cas de qualification.

Le Club de Bruges affrontera le MSK Zilina

En huitièmes de finale, ils affronteront le MSK Zilina, une équipe issue du "Domestic Path", une voie de qualification réservée aux champions nationaux U19 et indépendante du parcours des clubs engagés via la Ligue des champions grâce à l'équipe première.

Le 24 ou le 25 février, les Blauw en Zwart se déplaceront en Slovaquie pour défier le club slovaque. En seizièmes de finale, Žilina s’est illustré en éliminant le Liverpool (2-1). 


En cas de qualification pour les quarts de finale, le Club de Bruges affrontera le vainqueur du duel entre l’Atlético Madrid et le Maccabi Haifa. Les demi-finales et la finale se disputeront ensuite à Nyon, avec comme autres candidats potentiels le Benfica, l’Inter Milan, le Real Betis ou l’AZ Alkmaar.

