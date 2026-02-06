OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel
Photo: RSCA
Deviens fan de Anderlecht! 4323

Ce vendredi en début d'après-midi, Anderlecht a officialisé la signature de Jean Cieslinski, jeune défenseur central de 15 ans.

Le joueur a signé son premier contrat professionnel avec les Mauves et arrive en provenance d’OHL. Il est également passé par Mouscron, Ostende et Courtrai, où il a toujours été surclassé.

À Louvain, le très jeune talent a déjà évolué avec les U18 et les U23. En terre bruxelloise, il ne sera cependant pas surclassé puisqu’il évoluera avec le groupe des U16, tout comme en sélection nationale belge.

Anderlecht a mis en avant ses qualités dans un communiqué : "Le longiligne (1m85) défenseur central droit est un joueur calme et posé qui est solide dans la construction. Tourné vers l’offensive, Jean Cieslinski est effectivement capable de casser les lignes adverses à la relance." 

Un contrat jusqu'en 2028 

Avec Anderlecht, son contrat court jusqu’en 2028. La confiance est clairement placée en lui côté anderlechtois, où on espère évidemment en faire un futur grand.


Le joueur né en 2010 est belgo-français, puisque son papa est français et sa mère belge. Scolarisé auparavant à Louvain en néerlandais, il va désormais rejoindre l’une des écoles partenaires anderlechtoises francophones.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht

Plus de news

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

15:20
Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

14:57
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

14:39
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : un cadre prolonge son contrat

14:20
🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

12:00
Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

Sébastien Pocognoli déjà séduit par un ancien de l'Union à Monaco : "C'est clairement l'une des satisfactions"

14:00
Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

Ajay Mitchell évoque son amour pour le RFC Liège et le Standard : "Tu n'es pas censé supporter les deux"

13:30
"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

11:00
Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

Tentative de déstabilisation ? Futur adversaire du FC Bruges, l'Atlético veut recruter un Blauw & Zwart

13:00
Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

12:40
Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

12:20
"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

10:30
Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

11:30
Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

09:00
Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

10:00
Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

07:20
2
Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

08:40
Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

09:30
Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

08:20
Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
3
Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

08:00
Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

07:40
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

07:00
Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

06:30
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

18:40
1
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

22:20
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved