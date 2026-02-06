OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

Ce vendredi en début d'après-midi, Anderlecht a officialisé la signature de Jean Cieslinski, jeune défenseur central de 15 ans.

Le joueur a signé son premier contrat professionnel avec les Mauves et arrive en provenance d’OHL. Il est également passé par Mouscron, Ostende et Courtrai, où il a toujours été surclassé.

À Louvain, le très jeune talent a déjà évolué avec les U18 et les U23. En terre bruxelloise, il ne sera cependant pas surclassé puisqu’il évoluera avec le groupe des U16, tout comme en sélection nationale belge.

Anderlecht a mis en avant ses qualités dans un communiqué : "Le longiligne (1m85) défenseur central droit est un joueur calme et posé qui est solide dans la construction. Tourné vers l’offensive, Jean Cieslinski est effectivement capable de casser les lignes adverses à la relance."

Un contrat jusqu'en 2028

Avec Anderlecht, son contrat court jusqu’en 2028. La confiance est clairement placée en lui côté anderlechtois, où on espère évidemment en faire un futur grand.



Le joueur né en 2010 est belgo-français, puisque son papa est français et sa mère belge. Scolarisé auparavant à Louvain en néerlandais, il va désormais rejoindre l’une des écoles partenaires anderlechtoises francophones.