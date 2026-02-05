L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

Ce soir, Monaco défie Strasbourg en Coupe de France. Sébastien Pocognoli a préfacé la rencontre, tout en revenant sur la fin de mercato agitée.

Après la qualification pour les barrages de Ligue de Champions (ce sera contre le PSG) et le match référence contre Rennes (victoire 4-0), Monaco veut confirmer à la Meinau en Coupe. Mais Sébastien Pocognoli ne pourra pas compter sur un noyau au complet.

Kassoum Ouattara et Ansu Fati sont blessés de dernière minute : "Kassoum va être absent pour plusieurs semaines suit à une lésion au mollet. C'est une mauvaise nouvelle. Ansu, c'est plus du court terme, c'est à la suite d'un choc sur un mollet lors du dernier match", explique Sébastien Pocognoli en conférence de presse, cité par L'Equipe.

Et ce n'est pas tout : "Pour Wout Faes et Christian Mawissa, c'est un peu tôt. Ils sont sur le chemin du retour, surtout Wout, qui a souffert d'une entorse. Pour Christian, il y a encore deux, trois étapes à franchir. C'est quand même une blessure qui est récurrente".

Simon Adingra, un renfort qui tombe à pic

La fin de mercato a également été agitée. Georges Ilenikhena est parti en Arabie Saoudite, remplacé au pied levé par Simon Adingra : "Simon sera présent dans le groupe si tout est ok administrativement. On a beaucoup de contacts en commun et je n'ai eu que des échos positifs sur sa personne et son professionnalisme", explique Poco.



L'entraîneur monégasque est fan de l'ancien de l'Union : "C'est un joueur qui sait remplir les cases à beaucoup de positions et différents systèmes. Il peut jouer à gauche, à droite, au soutien de l'attaquant, en piston. C'est un joueur intéressant et fonctionnel. Ça va être intéressant parce qu'on a des manquements à chaque position. Il va être très bénéfique pour la gestion du noyau. Ce sera une plus-value stratégique quantitativement et qualitativement".