Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen a été présenté à la presse aujourd'hui. Le nouvel arrière gauche des Rouches est bien décidé à s'imposer dans la durée.

Avec les blessures à répétition de Boli Bolingoli et les limites de Tobias Mohr, le Standard avait un problème sur le côté gauche. Marc Wilmots a donc été dénicher Gustav Mortensen à Lyngby pour un million d'euros.

L'international espoir danois a déjà délivré sa carte de visite contre Anderlecht. Mais il restait encore à le présenter à la presse et aux supporters. Ce qui a été fait aujourd'hui : "Je dirais que je suis assez rapide, capable d'enchaîner les sprints et de calibrer de bons centres. Je peux délivrer des passes décisives et me donne toujours à fond sur le terrain. Je suis aussi quelqu'un de travailleur, qui tient à remplir ses tâches défensives", a-t-il expliqué cette après-midi.

Les discussions avec Nielsen

Après Anderlecht, c'est le Standard qui commence à avoir sa danish connection : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête. Le choix s'est fait très naturellement. J'ai discuté avec Casper Nielsen, j'ai eu un très bon feeling concernant le club et le championnat, je pense que ce projet me correspond parfaitement".

Le garçon apparaît déterminé : "Mon modèle est Cristiano Ronaldo, ça l'a toujours été depuis tout petit. C'est le joueur qui m'a fait aimer le football. Mais si je devais citer quelqu'un à mon poste, je dirais Marcelo".

En attendant, il veut tout simplement se mettre au service du collectif : "C'est dans ma nature de jouer simple, de donner le ballon et de me projeter vers l'avant. Je sais que Rafiki (Saïd) peut provoquer en un contre un vers l'intérieur ou s'appuyer sur moi pour centrer. J'essaie de lui donner les meilleures options pour qu'il fasse le meilleur choix".



