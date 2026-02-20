Analyse Jamais repris par Rudi Garcia : que devient ce Diable Rouge ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Jamais repris par Rudi Garcia : que devient ce Diable Rouge ?
Johan Bakayoko commence à disparaître des radars. Le Diable Rouge est devenu un joueur de rotation au RB Leipzig.

Johan Bakayoko voulait franchir un cap en quittant le PSV l'été dernier. Transféré au RB Leipzig pour 18 millions d'euros, le Diable Rouge espérait passer un niveau. Quelques mois plus tard, le constat est plus compliqué.

Les statistiques ne mentent pas et font mal aux yeux. Bakayoko n'a débuté qu'un tiers des rencontres cette saison, avec trois petits buts au compteur toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande a chuté, il vaut 25 millions d'euros maintenant.

Le Belge a passé deux fois 90 minutes sur le banc de touche lors des trois derniers matchs. Sa seule apparition ? Une entrée à la 82e minute contre Wolfsburg. Ce manque de rythme l'isole complètement.

Et avec les Diables Rouges ?

Rudi Garcia ne compte pas sur lui avec les Diables Rouges. Malick Fofana et Diego Moreira sont passés devant lui dans la hiérarchie. Sauf miracle, Bakayoko devrait regarder la prochaine Coupe du Monde depuis son canapé.


Même lors de sa saison la moins aboutie au PSV, il avait inscrit 12 buts toutes compétitions confondues. Son adaption en Allemagne est catastrophique.

RB Leipzig
Johan Bakayoko

