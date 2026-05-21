Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

Ces derniers jours, l'attention s'est logiquement portée sur Hans Vanaken. Le Brugeois peut décrocher dimanche soir son septième titre de champion et reste le visage de cette génération des Blauw en Zwart. Mais dans le même souffle que Vanaken, il faut évidemment aussi citer Brandon Meche.

Avec ses buts, ses passes décisives, sa vision du jeu et son leadership, Hans Vanaken a pris une place de plus en plus importante ces dernières années. Mais au milieu de tous les éloges adressés au capitaine du Club de Bruges, un homme risque une nouvelle fois de rester dans l’ombre : Brandon Mechele. Et pourtant, son histoire est peut-être encore plus impressionnante.

Un caractère typiquement ouest-flandrien

Alors que Hans Vanaken est arrivé du Limbourg avant de devenir le véritable visage du Club de Bruges, Brandon Mechele, lui, a littéralement grandi au sein du club. Il a franchi toutes les étapes chez les Blauw en Zwart, connaît le club par cœur et incarnait déjà très jeune ce caractère typiquement ouest-flandrien : travailler dur, parler peu et ne jamais abandonner.

Lorsqu’il a intégré le noyau A durant la saison 2013-2014, il s’est immédiatement imposé comme titulaire. Comme s’il avait toujours été destiné à être là. Jeune, solide, fiable et intraitable dans les duels, Mechele apparaissait alors comme le nouveau roc défensif du Club de Bruges. Mais dans le football, rien ne suit jamais une ligne droite.

Début 2016, Brandon Mechele a soudainement perdu sa place de titulaire. Sa position était fragilisée et le Club de Bruges a décidé de le prêter à Saint-Trond durant six mois en janvier 2017. À l’époque, beaucoup y voyaient déjà les prémices d’un départ discret. Mechele lui-même ne savait plus vraiment où son avenir se trouvait.

On se souvient encore très bien de cette soirée dans les coulisses du Jan Breydel, lorsque Saint-Trond était venu y jouer et qu’on lui avait demandé où il voyait son avenir.



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"J’espère pouvoir revenir au Club de Bruges. Je pense avoir le niveau pour m’y imposer, mais je ne sais pas ce qu’ils comptent faire avec moi."

La suite appartient à l’histoire. Ivan Leko est arrivé à la tête du Club de Bruges et a immédiatement compris ce que Brandon Mechele pouvait apporter. L’entraîneur croate lui a accordé sa confiance, l’a replacé au centre de la défense et en a fait un titulaire indiscutable. Le Club a été sacré champion et Mechele a remporté son deuxième titre national. Mais surtout, il a définitivement trouvé sa place dans l’ADN du Club de Bruges.

Plus personne n’a jamais douté de Brandon Mechele

Depuis, il est devenu impossible d’imaginer le onze de base sans lui. Entraîneur après entraîneur, tous lui ont accordé leur confiance. Philippe Clement, Carl Hoefkens, Ronny Deila, Nicky Hayen… tous ont vu la même chose : un leader qui n’abandonne jamais et répond toujours présent dans les moments difficiles.

Brandon Mechele a également énormément évolué. Il n’est plus seulement ce défenseur rugueux qui repousse les ballons et gagne ses duels. Dans le football moderne, un défenseur central doit offrir davantage, et c’est précisément dans ce domaine qu’il a franchi un cap. Il n’hésite plus à casser les lignes sans ballon, crée régulièrement une supériorité numérique au milieu de terrain et prend ses responsabilités dans la relance. Ces dernières années, il s’est aussi révélé être un véritable homme des moments décisifs, avec des buts importants sur phases arrêtées ou dans les dernières minutes.

C’est ce qui le rend si précieux. Brandon Mechele accomplit le travail que d’autres ne veulent pas toujours faire. Il nettoie, dirige, corrige et entraîne ses coéquipiers dans la bataille. C’est précisément pour cela que la comparaison avec Scottie Pippen prend tout son sens. Michael Jordan disait un jour : "Je n’ai jamais eu de meilleur coéquipier que Scottie Pippen. Je n’ai remporté aucun titre sans lui."

Ce sentiment existe aussi autour du Club de Bruges. Car lorsque le nom de Hans Vanaken apparaîtra dans les livres d’histoire des Blauw en Zwart, il sera toujours associé à celui de Brandon Mechele.

Mieux encore : Brandon Mechele est lui-même en train de se faire une place unique dans l’histoire du club. Il ne poursuit pas seulement un nombre record de titres, il veut également devenir le joueur ayant disputé le plus de matchs sous le maillot du Club de Bruges. Tout cela en dit long sur sa mentalité et son attachement au club. Pour lui, le Club de Bruges n’a jamais été une simple étape ou un tremplin. C’est sa maison.

Devenu l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Club de Bruges

Et c’est peut-être pour cela qu’il mérite encore davantage de respect qu’il n’en reçoit aujourd’hui. Des stars, le Club de Bruges en a toujours connu. Des virtuoses techniques, des chouchous du public, des buteurs. Mais les dynasties se construisent grâce à des joueurs comme Brandon Mechele. Des hommes qui font le sale boulot, ne se plaignent jamais et se relèvent systématiquement quand les choses deviennent compliquées.

Si le Club de Bruges est à nouveau sacré champion, toute l’attention se portera encore sur Hans Vanaken. Et ce sera mérité. Mais quelque part à ses côtés se trouvera encore cet autre pion indispensable. Ce garçon qui avait été prêté à Saint-Trond parce que plus personne ne savait vraiment s’il était assez bon. Et qui est aujourd’hui devenu l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Club de Bruges.