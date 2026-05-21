Officiel : après Hazard et Verschaeren, Anderlecht annonce un troisième départ

La journée est chargée dans le sens des départs à Anderlecht. Cette fois, c'est celui de Mats Rits qui a été confirmé.

Le grand nettoyage continue à Anderlecht : sous les ordres d'Antoine Sibierski, les départs prévus de longue date commencent à s'enchaîner. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le Sporting avait déjà annoncé les départs de Thorgan Hazard et Yari Verschaeren, dont les contrats arrivaient à échéance. D'autres pages vont continuer à se tourner dans les jours et semaines à venir

A quelques heures du dernier match au Lotto Park de la saison, c'est d'ailleurs Mats Rits, autre élément arrivant en fin de contrat, qui a été mis à l'honneur par le club lors de l'annonce de son départ sur les différents réseaux sociaux anderlechtois

82 wedstrijden voor Sporting. Bonne chance pour la suite, Mats. 🟣⚪️ pic.twitter.com/mHKw7iqfIn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 21, 2026

Loin d'être le plus populaire, mais jamais un mot de travers sur sa situation

Arrivé au club il y a trois ans (au nez et à la barbe de l'Union Saint-Gilloise, qui le convoitait également avant d'opter pour Charles Vanhoutte), Rits aura disputé 82 rencontres en Mauve et Blanc. Dans un rôle moins offensif qu'au Club de Bruges, d'où il a débarqué pour deux millions, l'Anversois aura surtout aidé devant la défense avec une certaine sobriété.

Même s'il a apporté la stabilité et le vécu qu'il aura souvent manqué à l'équipe, il aura néanmoins également incarné un certain manque d'idée au milieu de terrain. La saison dernière, son duo avec Leander Dendoncker n'avait d'ailleurs pas convaincu. Aligner les deux joueurs de concert avait été accueilli avec beaucoup de sceptiscime par le Lotto Park, qui estimait ce choix beaucoup trop prudent et conservateur.





L'été dernier, le Sporting avait tenté de le vendre, mais le joueur n'avait pas trouvé preneur, avant d'être relégué dans le noyau B, en compagnie de Majeed Ashimeru, Thomas Foket et Alexis Flips. Ressorti du placard par Jérémy Taravel, il aura apporté sa mentalité de battant jusqu'au bout. A bientôt 33 ans, le voici à la recherche d'un nouveau challenge.