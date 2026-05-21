Quatre jours pour convaincre : parti du Standard l'été dernier, il peut encore rêver du Mondial !

L'été dernier, Soufiane Benjdida a quitté le Standard par la petite porte. Il s'est refait une santé au Maroc, au point de postuler très sérieusement à une place pour la Coupe du Monde.

En juillet 2023, le Standard avait été chercher Soufiane Benjdida au Maroc. Alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, l'attaquant en était à sa troisième saison avec le Raja Casablanca. Sa première saison en Belgique (lors de l'exercice 2023/2024) s'est soldée par six buts avec le SL 16.

Au printemps, Ivan Leko l'avait même invité à rejoindre l'équipe première pour la fin des Playoffs. Benjdida avait même marqué lors du dernier match de la saison. En début de saison dernière, l'entraîneur croate l'a même titularisé à six reprises sur les huit premiers matchs.

Benjdida s'était notamment illustré avec un but et un bicyclette en guise d'assist contre Dender. Mais la concurrence d'Andi Zeqiri et Denis Ayensa avait eu raison de son temps de jeu. Le Standard l'avait alors prêté au RWDM.

Fin d'aventure en eau de boudin, renaissance au Maroc

Un épisode à oublier puisque le garçon avait été renvoyé après dix matchs par les Molenbeekois pour s'être battu avec un coéquipier au coup de sifflet d'un partage face au Patro Eisden. Cela n'a pas incité le Standard à prolonger son contrat. Benjdida s'est ainsi retrouvé libre et est retourné gratuitement au Maroc, du côté de Fès.

Un retour au pays qui lui fait le plus grand bien : Soufiane Benjdida est tout simplement le meilleur buteur du championnat marocain, avec pas moins de 15 buts en 18 matchs disputés. Et sa saison de rêve pourrait bien ne pas s'arrêter là.





L'ancien attaquant du Standard est en effet dans la liste de Mohamed Ouhabi pour disputer un stage d'entraînement de quatre jours au pays. Les 28 joueurs appelés ne forment ni la liste définitive, ni même une préliste : il s'agit de réaliser les ultimes tests, de trancher aux postes qui posent encore question.

Soufiane Benjdida jouera donc gros lors de ces quatre jours : la Coupe du Monde sera peut-être au bout. La sélection définitive sera quant à elle dévoilée le 26 mai, à l'issue de ce stage de la dernière chance. Une aubaine pour l'attaquant de 24 ans, qui n'avait encore jamais été appelé avec la sélection A.