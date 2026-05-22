🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a remporté le championnat de Saudi Pro League avec Al-Nassr ce jeudi. La star portugaise ajoute un 37e trophée à son palmarès.

Les hommes de Jorge Jesus se sont imposés sur le score de 4-1 contre Damac et ont ainsi terminé champions de Saudi Pro League. Sadio Mané a ouvert le score de la tête à la 34e minute de jeu (1-0). Dans le second acte, Kingsley Coman a doublé la mise (52e, 2-0). Ensuite, Morlaye Sylla a réduit l'écart six minutes plus tard sur penalty (2-1). Al-Nassr n'a cependant pas tardé à réagir. Cristiano Ronaldo a inscrit le but du 3-1 peu après l'heure de jeu (63e) sur coup franc. Le Portugais s'est même ensuite offert un doublé à près de dix minutes de la fin du temps réglementaire (81e, 4-1).

Les mots de Jorge Jesus après le sacre

"Lorsque j’ai reçu l’invitation de (José) Semedo, le PDG d’Al-Nassr, et de Cris (Cristiano Ronaldo), j’ai accepté ce défi uniquement pour aider Cris à remporter des titres en Arabie saoudite. C’était mon objectif", a expliqué l'entraîneur de la formation saoudienne, Jorge Jesus, après la rencontre, selon plusieurs médias saoudiens.

"Chaque titre est différent et nous le voulons vraiment, pour le peuple d’Al-Nassr, mais aussi pour Cris, c’est essentiel. Surtout pour ce qu’il a accompli non seulement pour le football saoudien, mais aussi pour Al-Nassr", a-t-il ajouté.

Le projet d'Al-Nassr a d'ailleurs été le plus exigeant de sa carrière selon lui : "Al-Nassr a été le projet le plus exigeant. Je réalise que c’est le défi le plus difficile de ma carrière. Pourquoi ? Parce que je connaissais les autres adversaires et que j’ai aidé le grand rival Al-Hilal pendant deux ans à bâtir une super équipe."

Premier trophée national depuis sept ans

Ce titre national est le premier d’Al-Nassr depuis 2019. Il y a moins d’une semaine, Al-Nassr est passé tout proche de remporter l’AFC Champions League Two, l’équivalent asiatique de l'Europa League, mais le club s’est incliné en finale.



