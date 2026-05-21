Malines officialise le départ de trois joueurs : "Ça fait mal"

Malines a officialisé le départ de trois joueurs à l'issue de la saison : Kerim Mrabti, Mory Konaté et Hassane Bandé.

Malines fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le Club de Bruges d’être sacré champion ce jeudi soir. Les Kakkers affronteront ensuite Saint-Trond dimanche pour clôturer la saison. Pour certains joueurs, ces deux dernières rencontres auront toutefois une saveur particulière puisqu’il s’agira également de leurs derniers matchs sous les couleurs malinoises.

Kerim Mrabti quitte Malines après plusieurs années

Malines a en effet annoncé le départ de trois joueurs à l’issue de la saison. Les contrats de Kerim Mrabti, Mory Konaté et Hassane Bandé, arrivant à expiration, ne seront pas prolongés. Le départ de Mrabti représente particulièrement un moment fort pour le club.

Le directeur sportif Tom Caluwé a expliqué la situation sur le site officiel du club : "Voir Kerim partir fait mal. Il faisait partie de mes transferts les plus importants lors de mon premier passage au club. Ce départ a donc une saveur particulière."

Aucun accord trouvé pour une prolongation

Des discussions ont bien eu lieu concernant une prolongation de contrat, mais aucun accord n’a finalement été trouvé. "Nos positions étaient trop éloignées, mais le respect et l’estime mutuels restent très grands."

Kerim Mrabti s’est également exprimé : "Ces dernières semaines ont été intenses. L’incertitude et les nombreuses questions ont pesé lourd. Je suis heureux qu’il y ait désormais de la clarté afin que tout le monde puisse aller de l’avant. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club, mes coéquipiers et le staff, aussi bien l’actuel que toutes les personnes avec qui j’ai travaillé ces dernières années. Mes enfants sont nés et ont grandi à Malines. Cette ville est et restera notre maison."



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Mory Konaté et Hassane Bandé font également leurs adieux

Mory Konaté et Hassane Bandé quitteront donc également le club. Konaté était arrivé en 2023 et a disputé 64 matchs sous le maillot rouge et jaune. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Bandé avait été recruté libre en octobre 2025. Il a joué 35 rencontres avec Malines et marqué 12 buts.