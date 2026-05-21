Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

Ardon Jashari suit toujours de près le Club de Bruges depuis Milan. Le Suisse ne tarit pas d'éloges sur Hans Vanaken et n'exclut pas un retour chez les Blauw en Zwart à l'avenir.

Ardon Jashari a quitté le Club de Bruges en août, après un très long feuilleton estival, pour rejoindre l’AC Milan. Une fracture du péroné a directement freiné sa progression au sein du grand club italien. Depuis, le milieu suisse est de nouveau apte, mais il n’est pas encore un titulaire indiscutable. Il alterne entre le banc et le onze de départ.

Ardon Jashari élogieux envers Hans Vanaken

Jashari garde toujours un œil attentif sur son ancien club. Il a notamment vu le magnifique but inscrit par Hans Vanaken contre l’Union Saint-Gilloise. Son ancien capitaine reste un joueur qu’il admire énormément.

"J’aurais aimé pouvoir jouer plus d’un an avec lui", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "Hans est peut-être le meilleur joueur de l’histoire du Club. Je ne connais pas aussi bien le passé que toi, mais ce que j’ai vu de lui... J’aurais vraiment aimé voir Hans évoluer dans un championnat du top 5."

"En Angleterre, par exemple. Ambidextre, techniquement parfait, doté d’une bonne frappe, très fort de la tête... Hans a fait de moi un meilleur footballeur. Il m’a aidé à franchir la prochaine étape dans ma carrière."

Un titre manqué avec un superbe noyau

Le Club de Bruges peut être sacré champion jeudi soir sur le terrain de Malines. La saison dernière, les Blauw en Zwart avaient manqué le titre au profit de l’Union Saint-Gilloise. "On a l’impression qu’il manque quelque chose, oui. Surtout parce que nous avions un superbe noyau. Je ne sais pas si ce Club est meilleur que celui de la saison dernière... Et je ne dis pas ça parce que je n’y suis plus."



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Un retour au Club de Bruges ?

Jashari fait même rêver les supporters du Club de Bruges d’un éventuel retour, même si cela ne sera évidemment pas pour tout de suite : "Je l’ai déjà dit tout à l’heure : on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, ni qui travaillera encore au Club dans dix ans, mais je ne dis absolument pas non à l’idée de terminer ma carrière à Bruges."