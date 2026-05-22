"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges
Photo: © photonews

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Ivan Leko a mené le Club de Bruges vers le titre. Il a rempli la mission pour laquelle il avait été choisi pour succéder à Nicky Hayen, une arrivée qui avait suscité de nombreuses réactions à l'époque. Le Croate a encore du mal à réaliser.

"Ce n’était pas facile. La pression est présente, mais nous sommes évidemment des professionnels. Ce n’était pas un match qui devait se terminer sur un 2-2. Nous avons offert dix minutes de stress à tout le monde," a souligne Ivan Leko. "Ces derniers mois, nous avons énormément donné et, au final, nous sommes récompensés. Tu as la responsabilité de toujours continuer et de rester affamé."

Très ému, Ivan Leko a salué le courage affiché par le Club de Bruges cette saison : "Il faut avoir des couilles pour prendre de grandes décisions. Pendant cinq mois, nous avons été les chasseurs. Il y a une alchimie entre les joueurs, le staff et les supporters. C’est ça, le Club de Bruges. Être champion, c’est énorme. C’est mon deuxième titre avec le Club. La différence avec le précédent ? Je ne sais pas."

IIvan Leko sait également que la joie d’un titre ne se savoure jamais d’avance : "Quand Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert sont venus me chercher à Saint-Trond en 2017, un certain média s’attendait à ce que je sois le premier entraîneur licencié." C’est là qu’avait commencé le premier passage de Leko au Club de Bruges, et nous voilà plusieurs années plus tard. "Je me souviens encore de mon premier match à domicile contre Arsenal : nous avions perdu sans aucune chance."

Ivan Leko à propos d'Hans Vanaken

L'entraîneur a ensuite encensé Hans Vanaken : "Il est le meilleur joueur de Belgique depuis dix ans. Je suis heureux d’avoir eu la chance de l’entraîner à deux reprises. Quand il faut venir entre les lignes, mettre la pression ou défendre dans le bloc, il sait tout faire."

Lire aussi… "Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir
"Hans Vanaken est pour nous ce que Luka Modrić était pour le Real Madrid. Sans Hans, nous ne sommes pas la même équipe. La saison prochaine, il aura encore la motivation de montrer qu’il est le meilleur. Il est peut-être le meilleur joueur de l’histoire du Club de Bruges. Après des mois sans alcool, je vais célébrer ça avec trois bières, pour trois points." Ivan Leko avait oublié un détail : le Club de Bruges n’a finalement pris qu’un seul point.

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