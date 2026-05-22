"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir
Photo: © photonews

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Où Christos Tzolis jouera-t-il la saison prochaine ? Sera-t-il encore au Club de Bruges ? Au vu du nombre de clubs intéressés, il est fort probable que non. Le joueur a répondu sobrement lorsqu'il a été interrogé sur son avenir.

Le Club de Bruges a été sacré champion de Belgique ce jeudi soir. Après leur partage sur le score de 2-2 face à Malines, les Blauw en Zwart ont validé leur titre. Le match nul a été suffisant pour assurer la victoire finale à une journée de la fin grâce au partage de l'Union Saint-Gilloise face à La Gantoise (0-0).

Après la rencontre, c'était évidemment place à la célébration pour le Club de Bruges. Dans le stade de Malines, l'AFAS Achter de Kazerne Stadion, la fête était plus que jamais au rendez-vous pour les hommes d'Ivan Leko, qui ont été chercher leur 20e titre de champion et, dans le même temps, une seconde étoile.

Chrístos Tzólis est passé sur le plateau de la version flamande de la diffusion DAZN lors des célébrations. Aux côtés de Hans Vanaken, il a été interrogé sur son avenir par Stijn Stijnen, consultant pour le média et entraîneur du Patro Eisden.

Christos Tzolis interrogé sur son avenir par Stijn Stijnen

"Ce sera quoi, Christos ? Manchester United, Manchester City, Arsenal ? Que va-t-il se passer ?", a demandé le coach au joueur grec. "Je ne sais pas. Ça dépend du Club de Bruges. Ce n’est pas à moi de décider", a-t-il répondu.

"On verra quelle est la meilleure option pour moi. Ce n’est pas seulement une question de nom. Il faut aussi se demander quel est le meilleur projet ? Pourquoi pas aussi rester au Club de Bruges ? J’ai un contrat jusqu’en 2029. Je suis un professionnel. Je dois respecter mon équipe. L’équipe qui me paie. Je suis ici pour célébrer. Puis on verra pour mon avenir. C’est encore tôt. Aujourd’hui, je dois célébrer. J’ai des vacances", a conclu Christos Tzolis.

Lire aussi… "Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

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