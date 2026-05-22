Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"
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Leandro Trossard a été sacré champion d'Angleterre avec Arsenal a donc pu fêter ça comme il se doit. Le Diable Rouge s'est confié au micro de Het Laatste Nieuws sur les célébrations du titre, les méthodes particulières de Mikel Arteta et s'est projeté sur la Coupe du monde.

Arsenal s’est imposé 1-0 face à Burnley ce lundi, grâce à un but de Kai Havertz. Le lendemain, les Gunners se sont réunis pour suivre la rencontre entre Bournemouth et Manchester City. Le partage des Cityzens, 1-1, a finalement officialisé le titre d’Arsenal. "Nous avons bien fêté ça. Tout le monde était vraiment euphorique", a déclaré Leandro Trossard dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

"J’ai bu de la vodka-limonade. C’était surtout spécial de pouvoir partager ce moment avec ma famille et mes amis. Je n’oublierai pas de sitôt l’appel avec mon petit garçon," a-t-il ajouté.

Pour décrocher ce titre, Mikel Arteta a parfois eu recours à des méthodes surprenantes. Leandro Trossard en témoigne : "Nous devions tous presser un citron. Si la personne à côté de vous parvenait encore à en extraire quelque chose, le coach disait : 'Il faut continuer'. C’était une manière de faire le parallèle avec ce qui se passe sur le terrain. Même quand vous êtes à bout, il reste toujours quelque chose dans le réservoir."

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde avec les Diables Rouges

L’ailier a reçu des félicitations de toutes parts, y compris du sélectionneur Rudi Garcia, qui l’a récemment appelé pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. "Rudi est quelqu’un de très calme et il a beaucoup d’expérience. Tout le monde est heureux en équipe nationale. Nous sommes devenus un vrai groupe. Quand on prend plaisir à aller quelque part, on performe automatiquement mieux. Je suis prêt à jouer partout pendant la Coupe du monde. Je ne pense pas que ce titre changera mon statut chez les Diables Rouges", a conclu Leandro Trossard.

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