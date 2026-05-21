Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"
Photo: © photonews

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Malgré des années difficiles et un contexte délicat, Yari Verschaeren a eu droit à des adieux à la hauteur de l'affection que le public lui porte. Il en était très content après la rencontre.

Les résultats de ce jeudi font que le match contre Saint-Trond était bel bien le dernier de Yari Verschaeren au Lotto Park. Et alors que le public "boudait" son équipe ces derniers temps, le chouchou du Lotto Park, lui, a bien eu sa standing ovation au moment de quitter la pelouse.

"Ca m'a vraiment fait très plaisir. Qu'ils m'offrent ce moment malgré le contexte compliqué, ça veut dire quelque chose. Je remercie le public pour ça", souriait un Yari Verschaeren apaisé, les yeux secs, à l'interview après la rencontre. "J'ai vécu ici les trois-quarts de ma vie, ce club a été extraordinaire pour moi. J'aurais aimé le quitter sur un trophée et j'en ai eu l'occasion à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais pu se faire. C'est comme ça".

Le n°10 des Mauves aurait aussi pu quitter le Lotto Park sur un but, mais sa frappe a fui le cadre en seconde période. "J'ai cherché ce petit but, déjà en première période", reconnaît-il. "J'aurais aimé marquer pour mes adieux. Tant pis, c'est le football. Mes plus beaux moments ici ? Mes débuts, avec un public qui m'a immédiatement accueilli et apprécié".

Yari Verschaeren ne sait pas encore où il jouera 

Malheureusement, le Diable Rouge a aussi vécu des moments très compliqués. "Ca n'a pas toujours été facile, avec des blessures qui m'ont empêché d'être à mon meilleur niveau. C'est dommage pour moi mais aussi pour le club, car j'aurais aimé amener plus. J'aurais aussi aimé éviter ce départ gratuit, ce n'est pas idéal", regrette-t-il. 

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Reste désormais à savoir, d'abord, s'il jouera encore, car le match de dimanche sera sans enjeu. "Il faut voir avec le coach ; peut-être qu'il voudra faire jouer des jeunes ou des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Ca me va, j'ai eu mon moment aujourd'hui et c'est ce que j'espérais", relativise Verschaeren, qui ne sait pas encore de quoi demain sera fait.

"Je ne sais pas encore où je jouerai, non. Il y a 90% de chances que ce ne soit pas en Belgique", affirme-t-il cependant. "Pour le reste, vous saurez tout ça bientôt". 

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