Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Cinq fois plus cher que sa valeur marchande : Charleroi s'offre un milieu ivoirien très suivi
Photo: © photonews

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Le Sporting de Charleroi enregistre l'arrivée d'Isaac Cissé. Les Carolos auraient déboursé un montant supérieur à la valeur actuelle du milieu ivoirien.

Selon le site Africafoot, le Sporting de Charleroi serait parvenu à un accord pour l'arrivée d'Isaac Cissé. Le jeune Ivoirien est considéré comme l'un des grands talents du championnat sud-africain et figurait depuis un certain temps sur plusieurs listes de scouting.

Cissé évolue à Golden Arrows, en Afrique du Sud, où il s'est fait remarquer comme milieu défensif. Il allie volume de course et présence physique à 19 ans et a attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers malgré son jeune âge. Africafoot le décrit même comme une pépite ivoirienne.

Cinq fois sa valeur marchande

D'après les données, la valeur marchande de Cissé serait d'environ 100.000 euros. Charleroi aurait accepté de débourser un montant cinq fois supérieur. Aucun chiffre officiel n'a été confirmé, mais l'écart avec sa valeur estimée saute aux yeux.

De la concurrence pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi n'était pas seul sur le dossier. Le Club de Bruges, Al Ahly et les Kaizer Chiefs suivaient de près le jeune milieu ivoirien. Charleroi peut considérer cette opération comme une belle réussite. Ces dernières années, le club mise sur de jeunes talents à fort potentiel de revente.

Lire aussi… Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi
L'Ivoirien est passé par SO Armée dans son pays avant de poursuivre sa progression à Golden Arrows. Avec ce transfert en Belgique, il franchit une étape importante vers le football européen.

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