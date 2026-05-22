🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

Noa Lang n'est plus un joueur du Club de Bruges depuis près de trois ans déjà. L'ailier de Galatasaray continue malgré tout de suivre les résultats de son ancienne équipe. Le Néerlandais était au téléphone avec les Blauw en Zwart dans le vestiaire lors des célébrations du titre.

Ce jeudi soir, le Club de Bruges a été officiellement sacré champion de Belgique. Les Blauw en Zwart ont été tenus en échec (2-2) par Malines mais le résultat a suffi pour valider le titre à une journée de la fin, étant donné que l'Union Saint-Gilloise a aussi été tenue en échec par La Gantoise (0-0).

Après la rencontre, les joueurs brugeois ont donc évidemment célébré cela comme il se doit. Le Club de Bruges a notamment partagé une vidéo dans le vestiaire des Blauw en Zwart à l'AFAS Achter de Kazerne Stadion, dans laquelle on peut apercevoir Noa Lang virtuellement présent.

La musique "Ewa Safi" de Noa Lang dans le vestiaire brugeois

L'ancien Brugeois était au téléphone avec Aleksandar Stanković. Il a pu découvrir l'ambiance dans le vestiaire et s'est montré tout souriant. C'est d'ailleurs la musique du Néerlandais "Ewa Safi" qui résonnait dans l'enceinte du vestiaire brugeois. Il s'agit d'un nouveau morceau de "Noano et Lil Kleine" dont le clip a été publié sur YouTube il y a six jours.

Le Néerlandais a également publié une story Instagram avec le visuel du Club de Bruges pour féliciter son ancien club après ce 20e titre de champion de Belgique, en ajoutant deux étoiles et un emoji aux yeux en cœur.

Entre 2021 et 2023, Noa Lang a disputé pas moins de 125 matchs avec les Blauw en Zwart. Il a inscrit un total de 38 buts et délivré 34 passes décisives. Avec le Club de Bruges, il a remporté deux titres de champion, l'un lors de la saison 2020-2021 et un autre lors de l'exercice 2021-2022. Il reste désormais toujours attaché au club qu'il garde au plus profond de son cœur.



