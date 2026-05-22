Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Fortuna

Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Cette saison, La Gantoise prête Nurio Fortuna, à Volos, dans le championnat grec. Le joueur ne reviendra pas chez les Buffalos, il s'apprête à rebondir en Angola, le pays de ses racines. (Lire la suite)