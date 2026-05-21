Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre
Photo: © photonews
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Après plus de quatre ans à Reims, Maxime Busi vit bel et bien ses derniers jours en Champagne. Son contrat n'a pas été renouvelé, le poussant à chercher un nouveau challenge cet été.

Maxime Busi n'avait eu besoin que d'une seule saison pleine à Charleroi pour convaincre Parme de mettre 6,90 millions d'euros sur la table pour le recruter à l'été 2020. Le latéral droit avait ainsi découvert la Serie A assez jeune. Mais la relégation du club avait débouché sur un prêt à Reims.

Assez entreprenant, il avait convaincu la direction de le transférer définitivement en juin 2022. Evoluant tour à tour, avec des hauts et des bas, sous les ordres d'Oscar Garcia, Will Still, Samba Diawara, Luka Elsner et Karel Geraerts, Busi aura disputé 76 matchs pour Reims (entrecoupés par un prêt au NAC Breda de Carl Hoefkens la saison dernière).

Maxime Busi a tout connu à Reims

Revenu comme titulaire en Ligue 2 sous les ordres de Geraerts, le Liégeois se cherche toutefois un nouveau challenge. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, le voici libre de signer où il veut. Une bonne affaire à saisir : Maxime Busi n'a toujours que 26 ans et dispose désormais d'un certain vécu.

En attendant de retouver un club, l'ancien défenseur de Charleroi a pris congé de Reims avec une certaine émotion :  "Ces années auront été faites de hauts, de bas, d'apprentissages et d'émotions fortes. Certaines choses dans une carrière ne se maitrisent pas toujours, mais elles nous apprennent à grandir, à prendre du recul et à avancer avec dignité. Mon envie de gagner, de progresser et de pousser les choses vers le haut a toujours été profonde. Parfois comprise, parfois freinée par certaines circonstances, elle n'a pourtant jamais disparu. Avec le temps, j'ai appris que la maturité résidait aussi dans la capacité à transformer certaines frustrations en force intérieure plutôt qu'en bruit".

L'ancien Diablotin a déjà goûté à trois compétitions différentes à l'étranger, optera-t-il à nouveau pour de nouveaux horizons ? Réponse dans les prochaines semaines.

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