Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

Danylo Sikan aura donc attendu... l'avant-dernière journée de championnat pour inscrire ses premiers buts pour Anderlecht. L'Ukrainien était lucide et prêt à rattraper le temps perdu.

On a peut-être jugé Danylo Sikan un peu vite à son arrivée à Anderlecht. L'attaquant ukrainien restait sur une demi-saison compliquée en Turquie, a débarqué dans un contexte compliqué avec pour mission d'alimenter le compteur buts d'une équipe en galère... et s'est rapidement blessé.

Enfin, Sikan semble désormais prêt à montrer son vrai visage : son match contre Malines était très encourageant, et ses deux buts face à Saint-Trond tombaient à point nommé. "Je me sens enfin à 100%. Je suis très heureux de marquer ces buts qui sont si importants pour l'équipe", déclarait l'Ukrainien au micro de la presse après la rencontre.

"Bien sûr, le public attend mieux qu'une quatrième place d'Anderlecht, mais c'était nécessaire de la sécuriser et c'est chose faite. J'ai travaillé dur pour revenir de blessure. C'était compliqué de me blesser dès mon arrivée", reconnaît Sikan. "Dès mes premières semaines ici, j'ai senti une douleur. Mes équipiers, le staff m'ont très bien accompagné".

Danylo Sikan a de l'humour

L'objectif de l'ancien du Shakhtar Donetsk maintenant est clair : confirmer et enfin lancer la machine. "C'est simple : pour moi, c'est une saison perdue. C'est comme ça que je le vois", souffle Danylo Sikan. "Mais ces buts, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de toute une équipe".

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Un doublé qui offre un ticket européen à son équipe : peut-être ces deux buts étaient-ils les plus importants de la carrière de Sikan ? "Hé bien... disons que ce sont mes deux buts les plus importants pour Anderlecht", lance-t-il avec un grand éclat de rire. Forcément. N'oublions pas qu'avec le Shakhtar, l'Ukrainien a marqué 5 fois en Champions League, et 28 fois en championnat, qu'il remporte deux fois. La question était peut-être un peu bête.