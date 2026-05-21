🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

Anderlecht a bel et bien disputé son dernier match à domicile de la saison. De quoi provoquer une vive émotion chez Nathan De Cat, qui semble avoir compris qu'il avait déjà disputé sa dernière rencontre au Lotto Park.

Grâce à sa victoire 3-1 contre Saint-Trond, Anderlecht a sécurisé sa quatrième place : il n'y aura pas besoin de barrage face au vainqueur des Europe Playoffs pour s'assurer du football continental à la reprise, mettant fin au scénario d'un potentiel match contre le Standard. La dernière rencontre de la saison mauve aura donc lieu dimanche au Parc Duden.

Pratiquement courtisé par l'ensemble du gratin européen, Nathan De Cat pourrait donc bien avoir disputé son dernier match au Lotto Park. Et à voir l'émotion suscitée par ses dernières foulées dans ce qui est rapidement devenu son jardin, on en prend plus que vraisemblablement le chemin.

Nathan De Cat ému comme jamais à son départ du Lotto Park

Le milieu de terrain de 17 ans était déjà très ému à sa sortie dans les dix dernières minutes, lui permettant de recevoir une ovation méritée de la part de ses supporters. Mais ce n'était rien comparé à l'émotion qui l'a submergé à l'issue de la rencontre.

🥺 | Nathan De Cat semblait dévasté après #ANDSTV. Était-ce son dernier match au Lotto Park ? 🏟️🟣 pic.twitter.com/luT4ZraJkh — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 21, 2026

Au coup de sifflet final, on l'a ainsi vu déambuler les yeux embués de larmes sur le terrain. De Cat a fini par s'asseoir sur le pelouse, les joues humide. Sa mère et sa soeur sont alors venues le relever et le consoler à même le terrain.



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Tout le monde était déjà renté au vestiaire, le Lotto Park s'était vidé aussi rapidement qu'indiqué pour saluer une nouvelle saison décevante, quand Nathan De Cat a quitté le terrain pour retrouver ses coéquipiers dans les catacombes du stade. Des adieux qui, s'ils se confirment, auront été en mode mineur au regard de tout ce que ce grand blondinet a apporté au Sporting du haut de ses 17 ans. Et de tout ce qui lui reste encore à vivre.