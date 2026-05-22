Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Ajax! 545

Mika Godts s'est montré décisif avec l'Ajax ce jeudi soir. Le Belge a délivré une passe décisive lors de la victoire des Ajacides face à Groningen en demi-finale des playoffs européens en Eredivisie. Jorthy Mokio a, lui, inscrit un but.

L'Ajax Amsterdam a remporté sa demi-finale sur le score de 2-0 contre Groningen. Mika Godts était titulaire et a disputé l'entièreté de la rencontre. L'ancien Diable Rouge, qui a désormais opté pour la République démocratique du Congo, Jorthy Mokio, a également joué tout le match. 

L'ouverture du score est survenue après 24 minutes de jeu. Le capitaine de l'Ajax, Davy Klaassen, a placé une superbe tête puissante sur un bon centre du Diable Rouge Mika Godts depuis le côté droit. En seconde période, à l'approche de l'heure de jeu (57e), Jorthy Mokio a inscrit le second but de la partie. Le Belgo-Congolais a planté une frappe à ras de sol juste aux abords de la surface de réparation dans le but défendu par Etienne Vaessen.

Grâce à ce succès, l'Ajax est qualifié pour la finale des barrages pour une place en tour préliminaire de la Conference League. Les Ajacides affronteront Utrecht en finale ce dimanche à 18h00.

Les statistiques de Mika Godts et Jorthy Mokio

Non sélectionné par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Mika Godts affiche pourtant des statistiques impressionnantes. Cette saison, il a été décisif à 32 reprises en 43 matchs : 17 buts et 15 passes décisives. Jorthy Mokio, de son côté, a été décisif à huit reprises. Le milieu défensif a planté cinq buts et délivré trois assists en 38 rencontres.

Rudi Garcia avait d'ailleurs récemment réagi au choix du Belgo-Congolais de représenter la République démocratique du Congo. Interrogé par nos soins en conférence de presse, l'entraîneur français s'était exprimé à ce sujet le 15 mai dernier : "Il faut respecter le choix de tout un chacun. On n’est pas dans la vie des joueurs pour faire leurs choix, ni dans leur culture, leur éducation et leur histoire. Je dirais que la seule bonne chose, c’est que cette décision ait été faite avant la liste des 26."

"Cela aurait été plus problématique si elle avait été faite après. Il faut juste respecter le choix de ceux qui décident de ne pas jouer pour la Belgique, comme on apprécie le choix de Matias (Fernandez-Pardo) de jouer plutôt pour la Belgique que pour l’Espagne", avait conclu Rudi Garcia.

Pourquoi Mika Godts n’a-t-il pas été repris dans le groupe de la Belgique pour le Mondial ?

Mika Godts est, lui, passé tout proche d'une sélection pour la Coupe du monde avec la Belgique. La forte concurrence au poste d'ailier a joué en sa défaveur. Rudi Garcia avait expliqué cette décision en conférence de presse : "Mais si vous regardez le flanc gauche de notre attaque, vous avez les deux meilleurs de Premier League à ce poste. Il y a Leandro Trossard, qui est en finale de la Champions League avec Arsenal. Et Jérémy Doku, qui est le facteur X de Manchester City, qui a commencé à marquer et donner des assists là-bas aussi après l'avoir déjà fait avec nous."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Mika Godts
Jorthy Mokio

Plus de news

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

10:00
🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

09:00
"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

08:30
Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

08:00
Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

07:00
Norvège, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Norvège, Allemagne, Sénégal... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

07:41
Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

07:00
Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

23:29
🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

23:30
1
Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

22:45
🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

23:05
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

22:37
La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

22:25
9
"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

22:15
1
📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

22:00
"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

21:40
En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

21:10
1
"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

21:20
Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

21:00
3
Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

20:20
Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

20:40
Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

20:00
1
Quatre jours pour convaincre : parti du Standard l'été dernier, il peut encore rêver du Mondial !

Quatre jours pour convaincre : parti du Standard l'été dernier, il peut encore rêver du Mondial !

19:45
1
Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

19:30
Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine

Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine

19:00
Les supporters d'Anderlecht décrochent : peu ont envie d'assister au dernier match contre l'Union

Les supporters d'Anderlecht décrochent : peu ont envie d'assister au dernier match contre l'Union

18:40
3
Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

18:16
Officiel : après Hazard et Verschaeren, Anderlecht annonce un troisième départ

Officiel : après Hazard et Verschaeren, Anderlecht annonce un troisième départ

18:15
2
Frédéric Taquin a décliné la proposition d'un club français

Frédéric Taquin a décliné la proposition d'un club français

18:00
Malines officialise le départ de trois joueurs : "Ça fait mal"

Malines officialise le départ de trois joueurs : "Ça fait mal"

17:30
Le Sporting Hasselt enfin fixé après plusieurs semaines d'incertitude concernant sa licence pour la D1B

Le Sporting Hasselt enfin fixé après plusieurs semaines d'incertitude concernant sa licence pour la D1B

17:00
"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi Interview

"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

16:30
"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

15:59

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 34
Heracles Heracles 1-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-3 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 1-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 5-1 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 0-2 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 0-0 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved