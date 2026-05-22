Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

Mika Godts s'est montré décisif avec l'Ajax ce jeudi soir. Le Belge a délivré une passe décisive lors de la victoire des Ajacides face à Groningen en demi-finale des playoffs européens en Eredivisie. Jorthy Mokio a, lui, inscrit un but.

L'Ajax Amsterdam a remporté sa demi-finale sur le score de 2-0 contre Groningen. Mika Godts était titulaire et a disputé l'entièreté de la rencontre. L'ancien Diable Rouge, qui a désormais opté pour la République démocratique du Congo, Jorthy Mokio, a également joué tout le match.

L'ouverture du score est survenue après 24 minutes de jeu. Le capitaine de l'Ajax, Davy Klaassen, a placé une superbe tête puissante sur un bon centre du Diable Rouge Mika Godts depuis le côté droit. En seconde période, à l'approche de l'heure de jeu (57e), Jorthy Mokio a inscrit le second but de la partie. Le Belgo-Congolais a planté une frappe à ras de sol juste aux abords de la surface de réparation dans le but défendu par Etienne Vaessen.

Mokio toont zijn klasse! ✨⚽ pic.twitter.com/E3J4fZmoGk



— Play Sports (@playsports) May 21, 2026

Grâce à ce succès, l'Ajax est qualifié pour la finale des barrages pour une place en tour préliminaire de la Conference League. Les Ajacides affronteront Utrecht en finale ce dimanche à 18h00.

Les statistiques de Mika Godts et Jorthy Mokio

Non sélectionné par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Mika Godts affiche pourtant des statistiques impressionnantes. Cette saison, il a été décisif à 32 reprises en 43 matchs : 17 buts et 15 passes décisives. Jorthy Mokio, de son côté, a été décisif à huit reprises. Le milieu défensif a planté cinq buts et délivré trois assists en 38 rencontres.

Rudi Garcia avait d'ailleurs récemment réagi au choix du Belgo-Congolais de représenter la République démocratique du Congo. Interrogé par nos soins en conférence de presse, l'entraîneur français s'était exprimé à ce sujet le 15 mai dernier : "Il faut respecter le choix de tout un chacun. On n’est pas dans la vie des joueurs pour faire leurs choix, ni dans leur culture, leur éducation et leur histoire. Je dirais que la seule bonne chose, c’est que cette décision ait été faite avant la liste des 26."

"Cela aurait été plus problématique si elle avait été faite après. Il faut juste respecter le choix de ceux qui décident de ne pas jouer pour la Belgique, comme on apprécie le choix de Matias (Fernandez-Pardo) de jouer plutôt pour la Belgique que pour l’Espagne", avait conclu Rudi Garcia.

Pourquoi Mika Godts n’a-t-il pas été repris dans le groupe de la Belgique pour le Mondial ?

Mika Godts est, lui, passé tout proche d'une sélection pour la Coupe du monde avec la Belgique. La forte concurrence au poste d'ailier a joué en sa défaveur. Rudi Garcia avait expliqué cette décision en conférence de presse : "Mais si vous regardez le flanc gauche de notre attaque, vous avez les deux meilleurs de Premier League à ce poste. Il y a Leandro Trossard, qui est en finale de la Champions League avec Arsenal. Et Jérémy Doku, qui est le facteur X de Manchester City, qui a commencé à marquer et donner des assists là-bas aussi après l'avoir déjà fait avec nous."