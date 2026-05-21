Le Sporting Hasselt enfin fixé après plusieurs semaines d'incertitude concernant sa licence pour la D1B

Le Sporting Hasselt a finalement obtenu sa licence après une procédure d'appel concluante. Le champion de D1 VV pourra donc évoluer en Challenger Pro League la saison prochaine.

Le Sporting Hasselt avait été sacré champion de D1 VV au terme d’une dernière journée particulièrement haletante. Les célébrations avaient alors éclaté, mais de nombreuses interrogations subsistaient encore concernant l’avenir du club.

Le Sporting Hasselt remporte finalement la bataille de la licence après son recours

En effet, la Commission des licences avait dans un premier temps refusé d’accorder la licence au Sporting Hasselt. Or, lorsqu’une équipe est promue en Challenger Pro League sans obtenir sa licence professionnelle, elle ne peut pas évoluer en D1B.

Hoe zit het nu eigenlijk met de licentie, voorzitter ̶S̶a̶m̶ Bram? pic.twitter.com/jO4grWVhQU — Sporting Hasselt (@sportinghasselt) May 21, 2026

La Commission des licences avait d’abord émis des doutes concernant la stabilité financière du club limbourgeois, mais le Sporting Hasselt a introduit un recours auprès du Centre belge d’arbitrage pour le secteur du sport. Avec succès. Les propriétaires Sam Kerkhofs et Rik Verheye ont annoncé la bonne nouvelle via une vidéo humoristique publiée sur les réseaux sociaux.

Une grande incertitude est donc levée pour le Sporting Hasselt. Le club peut désormais pleinement commencer à préparer son retour dans le football professionnel.



