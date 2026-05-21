La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

Bruges a concédé le partage (2-2) à Malines. Les deux erreurs de Dani Van den Heuvel n'ont finalement pas prêté à consquence dans la lutte pour le titre, mais auront valu bien des goutte de sueur à Ivan Leko.

Une balle de titre, ni plus ni moins : quatre jours après avoir magistralement écarté l'Union Saint-Gilloise de son chemin, le Club de Bruges pouvait être champion dès ce soir en cas de victoire à Malines. Pour cela, Ivan Leko a opté pour la continuité, alignant exactement le même onze que dimanche, avec Dani Van den Heuvel dans les buts et Hugo Vetlesen dans l'entrejeu. Nordin Jackers et Raphael Onyedika ont donc débuté sur le banc, tout comme Kyriani Sabbe, tout juste de retour de blessure.

Décidé à prendre son destin en main, le Club a appuyé sur le champignon dès le premier quart d'heure, avec un premier but de Carlos Forbs annulé pour un hors-jeu d'Hans Vanaken. Hugo Vetlesen et Aleksandar Stankovic ont ensuite alerté Ortwin De Wolf, en vain.

Tzolis montre la voie

Le gardien malinois, substitut de Nacho Miras, n'a toutefois rien pu faire sur la frappe de Christos Tzolis partie de l'entrée du rectangle pour faire sauter le verrou : Bruges tenait son avance après moins de vingt minutes.

💥 | Évidemment, Christos Tzolis la place parfaitement dans le coin ! 😮‍💨🎯 #KVMCLU pic.twitter.com/kN7pA49UJZ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 21, 2026

Pour sa dernière de l'année à domicile, Malines a serré le jeu, avec plusieurs incursions dans le rectangle de son adversaire, sans pour autant mettre Van den Heuvel en grand danger. Le 0-2 a toutefois failli tomber juste avant la pause sur une belle combinaison brugeoise dans le rectangle, mais Vetlesen a placé le ballon de peu à côté.



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Le Norvégien s'en est rapidement voulu : trois minutes après la reprise, Malines était déjà de retour à hauteur : lancé par Bouke Boersma, Myron van Bredeorde égalisait, bien aidé par la déviation de Brandon Mechele et la main pas assez ferme de Van den Heuvel (48e, 1-1).

Mais Bruges n'aura pas douté longtemps : deux minutes plus tard, Tzolis s'en allait ouvrir la défense malinoise en contre avant de servir Nicolo Tresoldi dans sa position préférée (50e, 1-2). Une phase qui fait déjà couler beaucoup d'encre : au départ de la phase, le KV pensait obtenir un penalty pour un contact du ballon avéré avec la main de Joaquin Seys. Le cuir ayant d'abord été dévié par le pied du Diable Rouge, le VAR n'est pas intervenu.

Vu ce début de deuxième mi-temps sur le fil, les visiteurs n'auraient pas été contre un deuxième but d'avance. Cette possibilité de faire le break s'est présentée à Forbs, mais le Portugais a été contré in extremis par José Marsà.

Et là encore, les Blauw en Zwart ont fini par s'en mordre les doigts : à cinq minutes de la fin, Van Brederode a encore poussé Van den Heuvel à la faute avec un corner direct pour égaliser (85e, 2-2). Malgré les derniers assauts brugeois, ce sera aussi le score final : le Club de Bruges a dû passer de longues minutes sur la pelouse à regarder la fin de match de l'Union avant de pouvoir exulter suite au faux pas de son rival à Gand : les troupes d'Ivan Leko sont championnes de Belgique pour la vingtième fois !