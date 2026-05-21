Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine

Scott Crabbé, journaliste football
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Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine
Photo: © photonews
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La direction de Charleroi sera face à un choix clé cet été : la désignation de son entraîneur pour la saison prochaine. Voici cinq profils qui pourraient avoir une carte à jouer.

Mario Kohnen :

Avec la réaction aperçue chez les joueurs suite à la série de dix matchs sans victoire sous Hans Cornelis, l'actuel entraîneur des Zèbres a au moins mérité d'entrer dans le débat pour la saison prochaine. Même si les mésaventures de Cornelis montrent que les premières semaines suivant un changement de coach ne sont pas toujours une garantie à plus long terme, Kohnen aura amené un peu plus de pragmatisme et ne cache pas sa volonté de rester en poste.

Frédéric Taquin :

Tant que Charleroi n'aura pas officiellement annoncé l'identité de son nouvel entraîneur et que Frédéric Taquin n'aura pas signé ailleurs, les deux seront sans doute encore liés. Parce que l'ancien coach de la RAAL entretient depuis tout petit une relation particulière avec le Mambourg. Et parce qu'il pourrait y retrouver Nicolas Frutos, côtoyé dans la région du Centre. Le voir refuser l'offre de Metz pour rester en Belgique est-il un indice en ce sens ?

Karel Geraerts :

Là aussi, les rumeurs vont bon train pendant quelques semaines. Il faut dire que Karel Geraerts coche plusieurs cases. Il est actuellement libre, a fait ses preuves en Pro League comme entraîneur et connaît bien la direction carolo pour avoir terminé sa carrière de joueur au Sporting il y a maintenant dix ans.

Dražen Brnčić :

Après trois candidats presque 'évidents', voici nos deux wild cards, deux entraîneurs n'ayant encore jamais coaché comme T1 en première division. Mais cela ne rend pas le mariage impossible, que du contraire. Ces dernières années, Charleroi peut d'ailleurs se targuer d'avoir lancé quelques novices au plus haut niveau, de Felice Mazzù à Edward Still en passant par Karim Belhocine.

Le nom de Dražen Brnčić a d'ailleurs déjà figuré sur les tablettes de Charleroi par le passé. Depuis, le Croate, ancien milieu de terrain du club, confirme avec deux titres d'entraîneur de l'année en D1 FFA, malgré la montée manquée avec Tubize-Braine.

Guillaume Gillet :

Lui aussi connaît bien la maison pour avoir effectué l'une des dernières piges de sa carrière de joueur au Mambourg. Actuel entraîneur des U19 fédéraux en compagnie de Sven Vermant, le Liégeois a récemment été lié à la RAAL (avant la nomination d'Edward Still) et à un retour au sein du centre de formation d'Anderlecht. Et si Charleroi se lançait sur sa piste ? Gillet connaît lui aussi plutôt bien Nicolas Frutos.

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