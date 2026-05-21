Frédéric Taquin a décliné la proposition d'un club français

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Frédéric Taquin a décliné la proposition d'un club français
Photo: © photonews
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Frédéric Taquin n'ira finalement pas au FC Metz, club récemment relégué en Ligue 2. Selon l'expert des transferts Sacha Tavolieri, l'ancien entraîneur de la RAAL La Louvière a décliné la proposition messine.

Ce mercredi, une rumeur concernant une signature de Frédéric Taquin au FC Metz est apparue. Finalement, il n'en sera rien selon Sacha Tavolieri. La raison ? Frédéric Taquin veut rester dans son pays, en Belgique.

L'entraîneur sort d'une collaboration longue de neuf années avec la RAAL La Louvière. Il avait permis au club de passer de la D3 FFA (ndlr : FFA et non plus ACFF, l'Association des clubs francophones de football s'étant renommée en "Football Francophone Amateur") à la D1A. Le club l'avait alors évidemment chaleureusement remercié dans un communiqué : "Neuf ans, ce ne sont pas que des saisons. Ce sont des souvenirs, des combats, des émotions partagées, et une reconstruction menée avec passion et détermination. Frédéric Taquin aura été bien plus qu’un entraîneur : un homme fort du projet, un acteur majeur de l’âme et de l’identité des Loups."

Frédéric Taquin, qui n’a connu le monde professionnel qu’avec la RAAL La Louvière, n’est alors pas prêt à tenter une aventure à l’étranger. Avant son passage en terre louviéroise, il évoluait dans le football amateur.

Edward Still a signé un contrat avec la RAAL La Louvière

La RAAL La Louvière a de son côté déjà trouvé un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Edward Still a en effet officiellement été annoncé comme nouveau coach ce mercredi après-midi.

Il a d'ailleurs exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis très heureux de rejoindre la RAAL et La Louvière. J'arrive dans un club qui dispose d’une vision à laquelle je m’identifie et dans lequel je retrouve mes valeurs. Dès le premier entretien, j’ai été touché par l’ambition du projet, par la structure du club et par le parcours réalisé depuis 2017."

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