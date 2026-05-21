🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

Malgré son partage à Malines, le Club de Bruges peut jubiler : le vingtième titre est en poche. Les nerfs étaient pourtant à vif derrière les Casernes.

Après avoir tout renversé sur son passage depuis sa défaite à l'Union, plus personne ne voyait le Club de Bruges encore perdre des plumes sur le chemin de sa deuxième étoile. Et pourtant, les Blauw en Zwart ont été accrochés à Malines.

De quoi valoir aux joueurs et au staff quelques minutes en suspension sur le terrain malinois, à regarder en live la fin de match de l'Union, finalement elle aussi accrochée à La Gantoise. C'est ainsi le coup de sifflet final de la Planet Group Arena qui a donné le coup d'envoi des célébrations brugeoises.

🔥 | Le moment où le Club Brugge comprend qu’il est de nouveau champion. 🥳🙌 #KVMCLU pic.twitter.com/PtIR4H5hsa — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 21, 2026

Des minutes qui paraissent durer une éternité

"Je n'osais pas regarder", confie Nicolo Tresoldi. On le comprend, la pression s'est évacuée en un coup : "Toutes les émotions que j'avais refoulées toute la saison ont explosé à la fin", explique Joaquin Seys. "Joie, tristesse. C'est un sentiment incroyable. Cette victoire est pour vous, les supporters. Nous avons décroché cette deuxième étoile. Nous allons la savourer ensemble dimanche. J'ai ressenti tellement d'émotions pendant les dernières minutes du match. Je ne pouvais plus regarder. Quand j'ai appris que le match de l'Union était terminé, cela a été un véritable soulagement.

Une émotion partagée par le président Bart Verhaeghe : "Voir les joueurs célébrer ainsi me procure une immense satisfaction. Chacun a travaillé sans relâche pour cette deuxième étoile bien méritée. C'est pour ça que je fais ce métier. La tension s'est clairement fait sentir en seconde période, et nous n'avons pas livré notre meilleur match, mais le résultat est là.



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"Je suis extrêmement fier de tout le monde au club. J'espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et construire prochainement un magnifique nouveau stade. Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Ivan Leko. Il incarne l'ADN même de notre club et a largement contribué à bâtir ce succès", a-t-il conclu.